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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 23 luglio 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 23 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 23 luglio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, state entrando in una fase in cui sarà importante scegliere bene dove investire tempo ed energie. Una questione professionale può evolvere a vostro favore se evitate decisioni affrettate. In amore chi vi conosce davvero apprezza la vostra sincerità: non abbiate paura di mostrare anche il lato più sensibile.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 23 luglio 2026), le soddisfazioni arrivano poco alla volta, ma hanno basi solide. Oggi potreste ricevere una conferma che vi spinge a credere maggiormente in un progetto personale. Nei sentimenti è il momento di mettere da parte vecchie insicurezze e vivere il presente con maggiore serenità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata offre occasioni interessanti per chi ha voglia di mettersi in gioco. Un confronto con una persona esperta potrebbe farvi cambiare prospettiva su una scelta importante. In amore lasciate spazio all’imprevedibilità: le emozioni migliori nascono quando non cercate di controllare tutto.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
oroscopo paolo fox oggi
AGF
CANCRO

Cari Cancro, qualcosa dentro di voi sta cambiando e iniziate ad affrontare le situazioni con una sicurezza nuova. Sul lavoro riuscite a farvi apprezzare per equilibrio e disponibilità. In campo affettivo una conversazione sincera può cancellare dubbi che vi portavate dietro da troppo tempo.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 23 luglio 2026), siete chiamati a dimostrare costanza più che entusiasmo. Un piccolo passo avanti sarà molto più utile di una corsa senza direzione. Nei rapporti sentimentali cercate di ascoltare anche le esigenze dell’altra persona: la complicità cresce quando ci si sente davvero compresi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, le vostre qualità organizzative vi permettono di risolvere una situazione che sembrava complicata. È anche una giornata favorevole per rimettere ordine nei programmi delle prossime settimane. In amore smettete di cercare la perfezione e godetevi ciò che avete costruito.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: le vostre qualità organizzative vi permettono di risolvere una situazione che sembrava complicata.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 20-26 LUGLIO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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