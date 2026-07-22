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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 23 luglio 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 23 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 23 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’atmosfera diventa più leggera e vi permette di recuperare entusiasmo. Una proposta inattesa può aprire prospettive interessanti, soprattutto se lavorate a contatto con il pubblico. Nei sentimenti torna il desiderio di condividere progetti e momenti semplici.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 23 luglio 2026), la vostra determinazione vi aiuta a superare un ostacolo che sembrava più grande del previsto. Oggi sarà importante fidarsi anche dell’istinto, che difficilmente vi tradirà. In amore è il momento di lasciare spazio ai fatti, evitando inutili discussioni.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di uscire dalla routine e cercare nuovi stimoli. Una novità potrebbe arrivare attraverso un viaggio, un incontro o una proposta diversa dal solito. In amore ritrovate quella spontaneità che rende tutto più naturale e coinvolgente.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, la pazienza dimostrata negli ultimi tempi inizia finalmente a dare risultati concreti. Un obiettivo che sembrava lontano è ora decisamente più vicino. Nei rapporti affettivi dedicate più tempo alle persone che vi fanno sentire davvero a casa.

oroscopo paolo fox domani

AGFACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 23 luglio 2026), le idee sono tante e finalmente iniziano a trovare spazio per essere realizzate. Una collaborazione può nascere quasi per caso e rivelarsi molto utile nei prossimi mesi. In amore scegliete la chiarezza: evitare i non detti renderà il rapporto più forte.

PESCI

Cari Pesci, riuscite a vedere il lato positivo anche delle situazioni più complesse. Questa nuova serenità vi aiuterà a prendere decisioni più equilibrate sia nel lavoro sia nella vita privata. Una sorpresa in serata potrebbe regalarvi un sorriso inatteso.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: riuscite a vedere il lato positivo anche delle situazioni più complesse. 

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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