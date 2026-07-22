Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 23 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 23 luglio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, state entrando in una fase in cui sarà importante scegliere bene dove investire tempo ed energie. Una questione professionale può evolvere a vostro favore se evitate decisioni affrettate. In amore chi vi conosce davvero apprezza la vostra sincerità: non abbiate paura di mostrare anche il lato più sensibile.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 23 luglio 2026), le soddisfazioni arrivano poco alla volta, ma hanno basi solide. Oggi potreste ricevere una conferma che vi spinge a credere maggiormente in un progetto personale. Nei sentimenti è il momento di mettere da parte vecchie insicurezze e vivere il presente con maggiore serenità.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata offre occasioni interessanti per chi ha voglia di mettersi in gioco. Un confronto con una persona esperta potrebbe farvi cambiare prospettiva su una scelta importante. In amore lasciate spazio all’imprevedibilità: le emozioni migliori nascono quando non cercate di controllare tutto.

CANCRO

Cari Cancro, qualcosa dentro di voi sta cambiando e iniziate ad affrontare le situazioni con una sicurezza nuova. Sul lavoro riuscite a farvi apprezzare per equilibrio e disponibilità. In campo affettivo una conversazione sincera può cancellare dubbi che vi portavate dietro da troppo tempo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 23 luglio 2026), siete chiamati a dimostrare costanza più che entusiasmo. Un piccolo passo avanti sarà molto più utile di una corsa senza direzione. Nei rapporti sentimentali cercate di ascoltare anche le esigenze dell’altra persona: la complicità cresce quando ci si sente davvero compresi.

VERGINE

Cari Vergine, le vostre qualità organizzative vi permettono di risolvere una situazione che sembrava complicata. È anche una giornata favorevole per rimettere ordine nei programmi delle prossime settimane. In amore smettete di cercare la perfezione e godetevi ciò che avete costruito.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: le vostre qualità organizzative vi permettono di risolvere una situazione che sembrava complicata.