Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 21 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 21 luglio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte continua a regalarvi una grande energia e vi rende pronti a superare qualsiasi ostacolo. Sul lavoro una situazione che sembrava complicata trova finalmente una soluzione grazie alla vostra determinazione. Potrebbe arrivare anche una proposta interessante da valutare con calma. In amore evitate risposte impulsive. Chi saprà ascoltare il partner ritroverà una complicità che sembrava essersi affievolita.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere protegge il vostro cammino e rende questa una giornata particolarmente favorevole. Nel lavoro i risultati iniziano a diventare concreti e una questione economica potrebbe migliorare più rapidamente del previsto. In amore cresce il desiderio di costruire qualcosa di stabile. I single potrebbero fare un incontro che trasmette serenità fin dal primo momento.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende vivace ogni conversazione e favorisce i nuovi contatti. Sul lavoro riuscite a distinguervi grazie alle vostre idee brillanti e una collaborazione promette sviluppi interessanti. In amore siete spontanei, curiosi e molto affascinanti. Una conoscenza recente potrebbe regalarvi emozioni inattese.

Cancro

Cari Cancro, la Luna illumina il vostro cielo e rende questa una giornata di maggiore equilibrio. Sul lavoro riuscite a risolvere una questione delicata grazie alla vostra sensibilità. In amore il dialogo torna protagonista e permette di superare vecchi malintesi. Chi è solo potrebbe ricevere una piacevole sorpresa.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 21 luglio 2026), il Sole continua a rafforzare il vostro desiderio di affermazione. Nel lavoro arrivano conferme importanti oppure un incarico che valorizza le vostre capacità. In amore cercate di mettere da parte l’orgoglio. Un piccolo gesto d’affetto avrà un valore immenso.

Vergine

Cari Vergine, Saturno favorisce organizzazione e concretezza. Oggi riuscite a mettere ordine nei progetti e ad affrontare con serenità anche gli impegni più complessi. In amore lasciate che le emozioni seguano il loro corso senza voler trovare sempre una spiegazione razionale.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta armonia e rende piacevoli i rapporti con gli altri. Una collaborazione professionale potrebbe diventare più importante del previsto. In amore il cuore ritrova entusiasmo e voglia di condividere. Le nuove conoscenze sono favorite.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone accende il vostro intuito e vi rende protagonisti della giornata. Sul lavoro cogliete al volo un’opportunità che altri non riescono nemmeno a vedere. In amore il fascino è irresistibile e le passioni tornano a farsi sentire con intensità.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi invita a guardare oltre i confini abituali. Sul lavoro una proposta o un progetto legato a nuovi ambienti potrebbe rivelarsi molto promettente. In amore il vostro entusiasmo conquista facilmente chi vi circonda. Una sorpresa renderà speciale la serata.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno continua a premiare la vostra perseveranza. Sul lavoro raccogliete risultati importanti e guardate al futuro con maggiore tranquillità. In amore cresce la voglia di costruire qualcosa di solido. Le coppie vivono una fase di grande complicità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 21 luglio 2026), Urano porta novità e idee brillanti. Una vostra intuizione potrebbe cambiare il corso di un progetto importante. In amore desiderate rapporti autentici e sinceri. Le stelle favoriscono gli incontri e le nuove amicizie.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende il vostro cielo romantico e ricco di ispirazione. Sul lavoro fidatevi del vostro intuito perché oggi difficilmente sbaglierà. In amore siete tra i segni più favoriti della giornata. Emozioni sincere e gesti affettuosi renderanno tutto più intenso.