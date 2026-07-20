Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 20 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 20 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere illumina il vostro cielo e rende questa una giornata armoniosa. Nel lavoro una collaborazione potrebbe diventare più importante del previsto e aprire prospettive interessanti. In amore cresce la voglia di condividere progetti e momenti speciali. Chi è solo potrebbe essere piacevolmente sorpreso da una nuova conoscenza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 20 luglio 2026), l’intuito oggi è il vostro punto di forza. Saprete prendere decisioni efficaci e cogliere dettagli che sfuggono agli altri. Nel lavoro una trattativa o una proposta potrebbe evolversi in modo molto favorevole. In amore il fascino cresce e rende i rapporti più intensi. Le stelle proteggono anche chi desidera ricominciare dopo una delusione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Giove vi invita ad ampliare gli orizzonti e a guardare con fiducia ai prossimi mesi. Una proposta professionale oppure un progetto personale potrebbero aprire nuove prospettive. È una giornata ideale per programmare un viaggio o iniziare qualcosa di diverso dal solito. In amore il vostro entusiasmo sarà contagioso e renderà speciale ogni incontro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la perseveranza continua a essere la vostra carta vincente. Sul lavoro raccogliete risultati concreti e riuscite a consolidare una posizione importante. Anche dal punto di vista economico arrivano notizie incoraggianti. In amore siete più disponibili a esprimere ciò che provate e questo rafforza ogni rapporto sincero.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 20 luglio 2026), Urano stimola fantasia e creatività. Nel lavoro una vostra idea potrebbe ricevere il consenso di persone influenti e trasformarsi in un progetto concreto. È una giornata favorevole per chi opera nei settori innovativi. In amore cercate autenticità e dialogo. Le nuove conoscenze promettono sviluppi interessanti.

PESCI

Cari Pesci, Nettuno rende il vostro cielo ricco di intuizioni e sensibilità. Sul lavoro fidatevi delle vostre impressioni: oggi sapranno indicarvi la strada migliore. In amore il romanticismo torna protagonista e rende questa una giornata molto favorevole sia per le coppie sia per chi è alla ricerca di nuove emozioni. Una sorpresa potrebbe arrivare nelle ore serali.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: Nettuno rende il vostro cielo ricco di intuizioni e sensibilità.