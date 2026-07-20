Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 20 luglio 2026
Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 20 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci
OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 20 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:
Cari Bilancia, Venere illumina il vostro cielo e rende questa una giornata armoniosa. Nel lavoro una collaborazione potrebbe diventare più importante del previsto e aprire prospettive interessanti. In amore cresce la voglia di condividere progetti e momenti speciali. Chi è solo potrebbe essere piacevolmente sorpreso da una nuova conoscenza.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 20 luglio 2026), l’intuito oggi è il vostro punto di forza. Saprete prendere decisioni efficaci e cogliere dettagli che sfuggono agli altri. Nel lavoro una trattativa o una proposta potrebbe evolversi in modo molto favorevole. In amore il fascino cresce e rende i rapporti più intensi. Le stelle proteggono anche chi desidera ricominciare dopo una delusione.
Cari Sagittario, Giove vi invita ad ampliare gli orizzonti e a guardare con fiducia ai prossimi mesi. Una proposta professionale oppure un progetto personale potrebbero aprire nuove prospettive. È una giornata ideale per programmare un viaggio o iniziare qualcosa di diverso dal solito. In amore il vostro entusiasmo sarà contagioso e renderà speciale ogni incontro.
Cari Capricorno, la perseveranza continua a essere la vostra carta vincente. Sul lavoro raccogliete risultati concreti e riuscite a consolidare una posizione importante. Anche dal punto di vista economico arrivano notizie incoraggianti. In amore siete più disponibili a esprimere ciò che provate e questo rafforza ogni rapporto sincero.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 20 luglio 2026), Urano stimola fantasia e creatività. Nel lavoro una vostra idea potrebbe ricevere il consenso di persone influenti e trasformarsi in un progetto concreto. È una giornata favorevole per chi opera nei settori innovativi. In amore cercate autenticità e dialogo. Le nuove conoscenze promettono sviluppi interessanti.
Cari Pesci, Nettuno rende il vostro cielo ricco di intuizioni e sensibilità. Sul lavoro fidatevi delle vostre impressioni: oggi sapranno indicarvi la strada migliore. In amore il romanticismo torna protagonista e rende questa una giornata molto favorevole sia per le coppie sia per chi è alla ricerca di nuove emozioni. Una sorpresa potrebbe arrivare nelle ore serali.
Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: Nettuno rende il vostro cielo ricco di intuizioni e sensibilità.