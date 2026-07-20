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Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 20 luglio 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 20 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 20 luglio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, l’energia torna a crescere e vi permette di affrontare ogni impegno con determinazione. Sul lavoro potreste ricevere una proposta interessante oppure una conferma che aspettavate da tempo. È il momento giusto per prendere iniziative senza lasciarvi frenare dai dubbi. In amore cercate di essere più pazienti con chi vi sta accanto. Un chiarimento sincero renderà il rapporto più sereno, mentre i single potrebbero vivere un incontro ricco di curiosità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 20 luglio 2026), Venere continua a sostenere il vostro segno e rende questa una giornata particolarmente positiva. Sul lavoro la costanza dimostrata negli ultimi tempi viene finalmente premiata e una questione economica mostra segnali di miglioramento. È un buon momento per pianificare il futuro. In amore cresce il desiderio di stabilità. Le coppie rafforzano la fiducia reciproca, mentre chi è solo potrebbe incontrare una persona affidabile e rassicurante.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, Mercurio rende la mente brillante e favorisce ogni forma di comunicazione. Nel lavoro saprete cogliere un’opportunità importante grazie alla vostra rapidità di pensiero. Colloqui, accordi e nuove collaborazioni sono favoriti. In amore il fascino è in crescita e rende questa una giornata vivace. Le nuove conoscenze promettono emozioni interessanti.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
oroscopo paolo fox oggi
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CANCRO

Cari Cancro, la Luna vi accompagna con sensibilità e vi aiuta a recuperare serenità. Alcune preoccupazioni iniziano a lasciare spazio a una maggiore fiducia nel futuro. Nel lavoro riuscite a gestire con equilibrio una situazione delicata. In amore il dialogo torna protagonista e permette di rafforzare il legame con la persona amata. I single potrebbero ricevere un’attenzione inattesa.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 20 luglio 2026), il Sole continua a donarvi sicurezza e desiderio di affermazione. Sul lavoro siete pronti a raccogliere i frutti dell’impegno dimostrato nelle ultime settimane. Una nuova responsabilità potrebbe trasformarsi in una grande occasione. In amore mettete da parte l’orgoglio e lasciate spazio ai sentimenti. Un gesto spontaneo farà la differenza.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, la vostra precisione sarà determinante per risolvere una questione rimasta in sospeso. Sul lavoro riuscite a organizzare tutto con lucidità e a prepararvi per nuovi obiettivi. Le stelle favoriscono anche le decisioni economiche prese con prudenza. In amore cercate di vivere il presente senza analizzare ogni dettaglio. La spontaneità sarà una preziosa alleata.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: la vostra precisione sarà determinante per risolvere una questione rimasta in sospeso. Sul lavoro riuscite a organizzare tutto con lucidità e a prepararvi per nuovi obiettivi. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 13-19 LUGLIO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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