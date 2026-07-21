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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 21 luglio 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 21 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 21 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la ricerca dell’equilibrio vi accompagna da sempre, ma oggi capirete che non tutte le situazioni possono essere perfette. Accettare qualche piccola imperfezione vi permetterà di vivere con maggiore serenità. Un incontro o una telefonata potrebbero modificare il programma della giornata in modo piacevole. Sul lavoro è il momento di valorizzare un’idea che avete tenuto troppo a lungo nel cassetto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 21 luglio 2026), c’è qualcosa che state osservando da tempo e finalmente riuscirete a comprenderne il vero significato. Una scelta professionale potrebbe richiedere fermezza, ma saprete trovare il modo giusto per far valere le vostre ragioni. Anche sul piano economico iniziano a intravedersi prospettive più rassicuranti. In amore avete bisogno di autenticità e non accetterete mezze misure. Chi vi vuole davvero bene saprà dimostrarlo con i fatti.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, il desiderio di movimento torna protagonista. Non significa necessariamente partire per un viaggio, ma cambiare prospettiva, imparare qualcosa di nuovo o rompere una routine che vi sta stretta. Sul lavoro potrebbe arrivare una proposta diversa dal solito, da valutare senza pregiudizi. Le amicizie assumono un ruolo importante e potrebbero portarvi verso nuove opportunità. In amore il cuore ritrova leggerezza e spontaneità, qualità che renderanno speciale la giornata.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete costruito molto negli ultimi mesi e oggi iniziate a vedere i primi risultati concreti. Non sarà una giornata fatta di colpi di scena, ma di conferme solide che rafforzeranno la fiducia nelle vostre capacità. Una persona esperta potrebbe offrirvi un consiglio prezioso. Nei rapporti affettivi sentite il bisogno di maggiore complicità e riuscirete a ottenerla mostrando anche il vostro lato più tenero, quello che spesso tenete nascosto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 21 luglio 2026), le idee non vi mancano, ma oggi dovrete scegliere quali meritano davvero di essere portate avanti. Non tutto va realizzato nello stesso momento. Sul lavoro una conversazione apparentemente casuale potrebbe trasformarsi in un’opportunità concreta. Cercate di non sottovalutare le coincidenze. In amore cresce il desiderio di vivere relazioni più autentiche, dove sentirvi liberi di essere voi stessi senza dover interpretare alcun ruolo.

PESCI

Cari Pesci, ci sono giornate in cui il cuore percepisce prima della mente ciò che sta per accadere, e questa è una di quelle. Fidatevi delle vostre sensazioni, soprattutto se dovete decidere a chi concedere fiducia oppure quale strada imboccare. Sul lavoro potreste ricevere una conferma che restituisce entusiasmo. Nei sentimenti è il momento di mettere da parte vecchie delusioni e concedere spazio a emozioni nuove. Una sorpresa, anche piccola, renderà più luminosa la serata.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: ci sono giornate in cui il cuore percepisce prima della mente ciò che sta per accadere, e questa è una di quelle. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 13-19 LUGLIO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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