Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 13 al 19 luglio 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 13 al 19 luglio 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 13 al 19 luglio 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, il mese in corso vi sta portando una ventata di ottimismo e chiarezza anche sul fronte lavorativo. Dopo mesi di incertezza, di cambiamenti forzati, chiusure o rotture di accordi, si intravedono prospettive chiare. La voglia di ufficializzare i sentimenti, di convivere o addirittura di pensare al matrimonio diventa irresistibile.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, a seconda della tipologia di attività che svolgete, è arrivato il momento di cambiare. Venere è tornata in posizione favorevole: le coppie che hanno attraversato momenti di crisi potranno giungere a un compromesso.

GEMELLI

Cari Gemelli, Marte transita nel segno. Questo pianeta vi rende instancabili, portando spesso ad agire con impeto e a mostrare un entusiasmo contagioso per chi vi sta accanto. Potete recuperare anche dopo un momento difficile o un problema per il quale siete stati male.

CANCRO

Cari Cancro, Giove ha lasciato il segno e la prima metà dell’anno ha già definito i percorsi che seguirete nella seconda parte. E’ importante non avere ripensamenti dell’ultim’ora. Mercurio e Saturno invitano a riflettere su alcune decisioni recenti. I sentimenti si ravvivano e il mese di luglio che state vivendo offre la possibilità di vivere relazioni leggere o part-time.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 13 al 19 luglio 2026), periodo cruciale per il vostro percorso lavorativo. Amore? Per le coppie che hanno affrontato discussioni, queste ore offrono una seconda chance, favorendo la riconciliazione e il rafforzamento dei legami.

VERGINE

Cari Vergine, state vivendo un mese di trasformazioni: avrete l’opportunità di navigare a vista, un concetto che appare alquanto distante dalle vostre abitudini improntate alla tranquillità e alla logica. Se siete in una relazione sana e bilanciata, noterete un rafforzamento dei legami e una maggiore intimità con il partner.

BILANCIA

Cari Bilancia, Giove non è più in contrasto e questo segna una svolta: è il momento di prendere decisioni strategiche e puntare in alto. Per i single luglio porta occasioni di conoscenze sincere, in particolare tra il 24 e il 25, giorni propizi per incontri che possono cambiare le prospettive future. Portate ancora un po’ di pazienza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, periodo delicato in ambito lavorativo. La voglia di reagire d’impulso rischia di prendere il sopravvento. Questo mese invita a fare ordine nella sfera affettiva, affrontando questioni familiari e dinamiche con i parenti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, finalmente Giove a favore, mentre Saturno è con voi già da diversi mesi. Il panorama lavorativo si vivacizza. La voglia di riscatto e di vivere esperienze intense è forte, ma le relazioni stabili e sincere hanno un valore inestimabile.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Giove smette di fare il bastian contrario e, anche se all’inizio del mese le scelte sembrano ancora difficili da attuare, la direzione è chiara: si naviga verso acque più calme. Il 13 luglio attenzione perché ci sarà scarsa concentrazione. Dal 22, il Sole tornerà favorevole e regalerà una spinta extra per rimettervi in pista.

ACQUARIO

Cari Acquario, è arrivato il momento di decidere cosa fare del vostro lavoro. Giove in opposizione chiede di prestare attenzione alle finanze. In amore Venere non è più opposta. La giornata di domenica 19 potrebbe essere ottima per riconciliazioni o incontri piacevoli.

PESCI

Cari Pesci, la dissonanza di Marte accende i nervi, facendo avvertire un surplus di compiti e responsabilità che rischia di generare confusione. Attenzione alle giornate come venerdì 17, durante le quali la riflessione lascerà il passo all’irrequietezza.

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