Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 13 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 13 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere rende il vostro cielo armonioso e favorisce ogni tipo di relazione. Nel lavoro una collaborazione potrebbe diventare sempre più importante e portarvi soddisfazioni inattese. In amore è il momento ideale per recuperare un dialogo interrotto oppure per aprirvi a una nuova conoscenza. Il fascino è in evidente crescita.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 luglio 2026), il vostro intuito oggi è particolarmente acuto e vi permette di anticipare gli eventi con sorprendente lucidità. Nel lavoro potreste ricevere una proposta interessante oppure trovare la soluzione a un problema complesso. Le stelle favoriscono le decisioni importanti. In amore siete magnetici e coinvolgenti. Le emozioni saranno profonde e sincere.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di guardare oltre i soliti orizzonti cresce con il passare delle ore. È una giornata favorevole per organizzare un viaggio, iniziare un nuovo progetto oppure ampliare le vostre conoscenze professionali. In amore il vostro entusiasmo è contagioso e rende ogni incontro più spontaneo. Una notizia positiva potrebbe arrivare nel pomeriggio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra determinazione continua a essere premiata. Nel lavoro raccogliete i frutti dell’impegno dimostrato nelle ultime settimane e una persona influente potrebbe offrirvi nuove prospettive. È un buon momento per programmare il futuro con fiducia. In amore siete più disponibili a condividere emozioni e questo rafforza la complicità con il partner.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 luglio 2026), creatività, fantasia e voglia di cambiare caratterizzano questa giornata. Nel lavoro una vostra idea potrebbe attirare l’attenzione di chi conta davvero. Le stelle favoriscono chi opera nei settori dell’innovazione e della comunicazione. In amore cercate rapporti autentici e stimolanti. Le nuove conoscenze promettono sorprese molto piacevoli.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità oggi diventa una vera forza. Sapete comprendere ciò che accade intorno a voi e questo vi permette di prendere decisioni molto efficaci. Nel lavoro fidatevi del vostro intuito: una scelta fatta oggi potrebbe rivelarsi particolarmente fortunata. In amore il cielo è romantico e generoso. Le coppie vivono momenti di grande dolcezza, mentre i single potrebbero lasciarsi sorprendere da un incontro speciale.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la sensibilità oggi diventa una vera forza. Sapete comprendere ciò che accade intorno a voi e questo vi permette di prendere decisioni molto efficaci.