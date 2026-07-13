Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 13 luglio 2026
Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 13 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci
OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 13 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:
Cari Bilancia, Venere rende il vostro cielo armonioso e favorisce ogni tipo di relazione. Nel lavoro una collaborazione potrebbe diventare sempre più importante e portarvi soddisfazioni inattese. In amore è il momento ideale per recuperare un dialogo interrotto oppure per aprirvi a una nuova conoscenza. Il fascino è in evidente crescita.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 luglio 2026), il vostro intuito oggi è particolarmente acuto e vi permette di anticipare gli eventi con sorprendente lucidità. Nel lavoro potreste ricevere una proposta interessante oppure trovare la soluzione a un problema complesso. Le stelle favoriscono le decisioni importanti. In amore siete magnetici e coinvolgenti. Le emozioni saranno profonde e sincere.
Cari Sagittario, la voglia di guardare oltre i soliti orizzonti cresce con il passare delle ore. È una giornata favorevole per organizzare un viaggio, iniziare un nuovo progetto oppure ampliare le vostre conoscenze professionali. In amore il vostro entusiasmo è contagioso e rende ogni incontro più spontaneo. Una notizia positiva potrebbe arrivare nel pomeriggio.
Cari Capricorno, la vostra determinazione continua a essere premiata. Nel lavoro raccogliete i frutti dell’impegno dimostrato nelle ultime settimane e una persona influente potrebbe offrirvi nuove prospettive. È un buon momento per programmare il futuro con fiducia. In amore siete più disponibili a condividere emozioni e questo rafforza la complicità con il partner.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 luglio 2026), creatività, fantasia e voglia di cambiare caratterizzano questa giornata. Nel lavoro una vostra idea potrebbe attirare l’attenzione di chi conta davvero. Le stelle favoriscono chi opera nei settori dell’innovazione e della comunicazione. In amore cercate rapporti autentici e stimolanti. Le nuove conoscenze promettono sorprese molto piacevoli.
Cari Pesci, la sensibilità oggi diventa una vera forza. Sapete comprendere ciò che accade intorno a voi e questo vi permette di prendere decisioni molto efficaci. Nel lavoro fidatevi del vostro intuito: una scelta fatta oggi potrebbe rivelarsi particolarmente fortunata. In amore il cielo è romantico e generoso. Le coppie vivono momenti di grande dolcezza, mentre i single potrebbero lasciarsi sorprendere da un incontro speciale.
Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la sensibilità oggi diventa una vera forza. Sapete comprendere ciò che accade intorno a voi e questo vi permette di prendere decisioni molto efficaci.