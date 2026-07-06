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Oroscopo

L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 6 al 12 luglio 2026) per tutti i segni

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Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 6 al 12 luglio 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 6 al 12 luglio 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 6 al 12 luglio 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana partirà con una grinta invidiabile. Marte è nel vostro segno e vi sprona a prendere decisioni che rimandate da troppo tempo. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non essere irruenti: tra martedì e mercoledì potreste avere un confronto acceso con un superiore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, concretezza finanziaria. Ci sono buone notizie in arrivo per quanto riguarda un vecchio credito o una trattativa immobiliare. Venere vi sorride. Il benessere fisico migliora sensibilmente.

GEMELLI

Cari Gemelli, fase di grande mobilità intellettuale. Siete pieni di idee e la vostra dialettica è al top, il che vi rende imbattibili nelle vendite e nelle trattative. Domenica sarà una giornata di recupero.

CANCRO

Cari Cancro, continua il periodo d’oro con il Sole che illumina il vostro segno. Vi sentite più sicuri di voi e questo si riflette in ogni ambito della vostra vita.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 6 al 12 luglio 2026), vi state preparando al grande salto che avverrà con l’arrivo del Sole nel vostro segno tra poche, pochissime, settimane. Nel frattempo agite con discrezione.

VERGINE

Cari Vergine, settimana eccellente per i contatti e le amicizie. Siete molto richiesti e la vostra capacità di analisi vi permette di risolvere problemi complessi in breve tempo. Per quanto riguarda il lavoro, una collaborazione nata quasi per gioco potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto serio e proficuo.

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite un po’ di stanchezza accumulata, forse dovuta a responsabilità lavorative eccessive. Il Sole in quadratura vi invita a delegare di più e a non pretendere la perfezione da voi stessi. In amore, è necessario un chiarimento sincero.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, un bellissimo trigono d’acqua protegge i vostri sentimenti e la vostra creatività. Siete in una fase di rinascita e sentite il bisogno di esprimere ciò che avete nel cuore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, le finanze sono al centro dei vostri pensieri. C’è qualche spesa imprevista da affrontare, ma nulla che la vostra proverbiale fortuna non possa risolvere. Per quanto riguarda il lavoro, evitate di fare promesse che non siete sicuri di poter mantenere.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’opposizione del Sole vi rende un po’ nervosi e insofferenti. Cercate maggiore autonomia e potreste scontrarvi con chi cerca di limitare la vostra libertà d’azione.

ACQUARIO

Cari Acquario, siete molto concentrati sulla cura del corpo e sulla salute. È la settimana giusta per iniziare un nuovo stile di vita o per eliminare cattive abitudini. Capitolo lavoro: la precisione sarà la vostra arma segreta.

PESCI

Cari Pesci, siete tra i segni favoriti grazie a un cielo che esalta la vostra sensibilità e il vostro romanticismo. Tutto ciò che riguarda l’arte, la bellezza e i sentimenti è protetto dalle stelle.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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