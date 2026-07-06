Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 6 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 6 luglio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana che parte oggi – 6 luglio – vi donerà una grinta particolarmente invidiabile. Marte è nel vostro segno e in queste ore di inzio mese vi sprona a prendere decisioni importanti. Lavoro? Cercate di non essere irruenti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 6 luglio 2026), quelle che state vivendo saranno ore caratterizzate da una certa concretezza finanziaria. Buone notizie in arrivo per quanto riguarda un vecchio credito. Venere vi sorride. Il benessere fisico migliora. Godetevi questo momento.

GEMELLI

Cari Gemelli, state vivendo una fase di grande mobilità intellettuale. In queste ore di inizio luglio siete pieni di idee: siete imbattibili nelle vendite e nelle trattative. Godetevi il momento e raccoglietene i frutti.

CANCRO

Cari Cancro, per voi continua il periodo d’oro con il Sole che illumina il vostro segno. Anche nel corso di queste ore di inzio luglio 2026 vi sentite più sicuri di voi e questo si riflette in ogni ambito della vostra vita.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 6 luglio 2026), vi state preparando al grande salto che avverrà con l’arrivo del Sole nel vostro segno tra poche, pochissime, settimane. Nel frattempo agite con discrezione. Non fate il passo più lungo della gamba. Non è proprio il momento giusto…

VERGINE

Cari Vergine, è iniziata una settimana che per voi sarà eccellente per i contatti e le amicizie. Siete molto richiesti e la vostra capacità di analisi vi permette di risolvere problemi complessi in breve tempo. Capitolo lavoro: una collaborazione potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto serio.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 6 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: continua il periodo d’oro con il Sole che illumina il vostro segno.