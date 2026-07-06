Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 6 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 6 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso di queste ore di inizio luglio 2026 sentirete un po’ di stanchezza accumulata, forse dovuta a responsabilità lavorative eccessive avute nel recente passato. Il Sole in quadratura in queste ore vi invita a delegare di più. In amore, è necessario un chiarimento sincero.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 6 luglio 2026), un bellissimo trigono d’acqua protegge i vostri sentimenti e la vostra creatività. Siete in una fase di rinascita e sentite il bisogno di esprimere ciò che avete nel cuore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le finanze nel corso della giornata di oggi, 6 luglio 2026, sono al centro dei vostri pensieri. C’è qualche spesa imprevista da affrontare, ma nulla che non si possa risolvere “facilmente”. Per quanto riguarda il lavoro, evitate di fare promesse azzardate. Piedi per terra e a lavoro!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’opposizione del Sole vi rende un po’ nervosi e insofferenti. Nel corso di queste ore di inzio mese cercate maggiore autonomia e potreste scontrarvi con chi cerca di limitare la vostra libertà d’azione. Volete volare e non sopportate chi prova a tenervi a terra.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 6 luglio 2026), in questo periodo siete molto concentrati sulla cura del corpo e sulla salute. State vivendo una settimana giusta per iniziare un nuovo stile di vita o per eliminare cattive abitudini. Lavoro? La precisione sarà la vostra arma segreta.

PESCI

Cari Pesci, siete tra i segni favoriti di queste ore grazie a un cielo che esalta la vostra sensibilità e il vostro romanticismo. Tutto ciò che riguarda l’arte, la bellezza e i sentimenti è protetto dalle stelle. Bene così!

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: siete tra i segni favoriti grazie a un cielo che esalta la vostra sensibilità.