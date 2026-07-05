Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 6 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 6 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso di queste ore di inizio luglio state avvertendo un po’ di stanchezza accumulata, forse dovuta a responsabilità lavorative eccessive. Il Sole in quadratura vi invita a delegare di più. In amore, è necessario un chiarimento sincero.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 6 luglio 2026), un bellissimo trigono d’acqua protegge i vostri sentimenti e la vostra creatività. Siete in una fase di rinascita e sentite il bisogno di esprimere ciò che avete nel cuore. Parlate, apritevi!

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le finanze sono al centro dei vostri pensieri nel corso di queste ore di inizio luglio. C’è qualche spesa imprevista da affrontare, ma nulla che non si possa risolvere “facilmente”. Per quanto riguarda il lavoro, evitate di fare promesse azzardate. Piedi per terra.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’opposizione del Sole vi rende un po’ nervosi e insofferenti. Nel corso di queste ore di inzio luglio cercate maggiore autonomia e potreste scontrarvi con chi cerca di limitare la vostra libertà d’azione. Volete volare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 6 luglio 2026), in questo periodo siete molto concentrati sulla cura del corpo e sulla salute. Questa che è appena partita sarà la settimana giusta per iniziare un nuovo stile di vita o per eliminare cattive abitudini. Per quanto riguarda il lavoro, la precisione sarà la vostra arma segreta.

PESCI

Cari Pesci, siete tra i segni favoriti grazie a un cielo che esalta la vostra sensibilità e il vostro romanticismo. Tutto ciò che riguarda l’arte, la bellezza e i sentimenti è protetto dalle stelle. Bene così!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: siete tra i segni favoriti grazie a un cielo che esalta la vostra sensibilità.