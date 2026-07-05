Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 5 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 5 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’armonia torna protagonista della vostra giornata. Dopo qualche momento di incertezza ritrovate equilibrio e voglia di guardare avanti. Nel lavoro una collaborazione potrebbe rivelarsi più vantaggiosa del previsto. In amore il dialogo diventa la chiave per rafforzare i rapporti. I single avranno maggiori possibilità di fare un incontro piacevole in un contesto insolito.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 5 luglio 2026), il vostro intuito oggi è praticamente infallibile. Sapete cogliere sfumature che agli altri sfuggono e questo vi permette di prendere decisioni molto efficaci. Nel lavoro potrebbero arrivare conferme importanti oppure occasioni da non sottovalutare. In amore siete intensi e affascinanti. Chi vi è vicino percepisce la vostra forza emotiva e ne rimane conquistato.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di libertà e di nuove esperienze cresce con il passare delle ore. È una giornata ideale per progettare un viaggio, iniziare un percorso diverso oppure aprirvi a nuove conoscenze. Nel lavoro il cielo premia chi accetta una sfida senza paura. In amore la spontaneità sarà la vostra arma migliore. Una sorpresa potrebbe rendere la serata molto speciale.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la costanza continua a essere il vostro punto di forza. Oggi potreste raccogliere una soddisfazione personale oppure ricevere parole di stima che aspettavate da tempo. Nel lavoro le stelle favoriscono gli investimenti sul futuro e le decisioni ponderate. In amore siete più disponibili a condividere emozioni e progetti. Il rapporto con la persona amata ne uscirà rafforzato.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 5 luglio 2026), la creatività oggi non conosce limiti. Avete idee innovative e la capacità di coinvolgere chi vi circonda. Nel lavoro una proposta originale potrebbe attirare l’attenzione di persone importanti. In amore sentite il bisogno di vivere rapporti sinceri, senza imposizioni. Le stelle favoriscono le nuove conoscenze e i cambiamenti positivi.

PESCI

Cari Pesci, la vostra sensibilità diventa una guida preziosa. Oggi riuscite a comprendere con maggiore chiarezza quali sono i vostri veri desideri. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe risolvere una situazione complessa e regalarvi una bella soddisfazione. In amore il cielo è romantico e protettivo. Le coppie rafforzano il legame, mentre i single potrebbero lasciarsi sorprendere da un incontro destinato a lasciare il segno.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la vostra sensibilità diventa una guida preziosa. Oggi riuscite a comprendere con maggiore chiarezza quali sono i vostri veri desideri.