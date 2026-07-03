Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 3 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 3 luglio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi dona energia e spirito d’iniziativa. Nel lavoro siete pronti a riprendere in mano un progetto che sembrava rallentato e finalmente intravedete segnali incoraggianti. Una persona potrebbe offrirvi un aiuto prezioso. In amore cercate di non trasformare ogni discussione in una sfida. Il dialogo sincero sarà molto più efficace dell’impulsività.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere protegge il vostro cammino e vi regala una giornata serena. Nel lavoro la vostra costanza continua a fare la differenza e qualcuno potrebbe riconoscere apertamente i vostri meriti. In amore cresce il desiderio di stabilità. Le coppie vivono momenti dolci, mentre i single potrebbero fare un incontro destinato a lasciare il segno.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende vivace la mente e brillante la comunicazione. Nel lavoro arrivano contatti utili e idee da sviluppare. Potrebbe nascere una collaborazione interessante. In amore siete affascinanti e leggeri, qualità che vi permettono di conquistare senza sforzo.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi rende più sensibili ma anche più forti. Nel lavoro riuscite a comprendere prima degli altri quale decisione prendere. In amore lasciate spazio alle emozioni senza timore di mostrarvi vulnerabili. Il cielo favorisce i chiarimenti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 3 luglio 2026), il Sole illumina la vostra strada. Nel lavoro avete energia e capacità di guidare gli altri. Potrebbero arrivare responsabilità importanti. In amore mettete da parte l’orgoglio e lasciate che sia il cuore a parlare.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi rende concreti e lucidi. Nel lavoro riuscite a sistemare questioni rimaste in sospeso e questo vi permette di guardare avanti con maggiore serenità. In amore concedetevi qualche momento di leggerezza.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta armonia nei rapporti. Nel lavoro una collaborazione si rivela più utile del previsto. In amore il dialogo torna protagonista e una situazione complicata può finalmente trovare equilibrio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone rende il vostro intuito straordinario. Nel lavoro riuscite a vedere opportunità che gli altri non notano. In amore siete intensi e irresistibili. Una giornata ricca di emozioni sincere.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi invita ad allargare gli orizzonti. Nel lavoro una proposta inattesa potrebbe cambiare alcuni programmi. In amore siete spontanei e ottimisti. Una sorpresa renderà piacevole la serata.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno continua a proteggere i vostri obiettivi. Nel lavoro raccogliete risultati concreti e cresce la fiducia nelle vostre capacità. In amore cercate di essere più disponibili ad aprire il cuore.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 3 luglio 2026), Urano porta idee innovative e desiderio di cambiamento. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi vincente. In amore avete bisogno di autenticità e libertà. Le nuove conoscenze sono favorite.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende questa giornata romantica e intensa. Nel lavoro seguite il vostro istinto, perché vi condurrà verso una scelta fortunata. In amore siete tra i più favoriti dello zodiaco.