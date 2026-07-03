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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 3 luglio 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 3 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 3 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore di questo 3 luglio 2026 riuscirete a trovare il modo giusto per chiarire una situazione rimasta in sospeso. Capitolo lavoro: la vostra diplomazia vi permette di ottenere risultati senza creare tensioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 3 luglio 2026), il vostro intuito è il vero protagonista della giornata che state vivendo. Per quanto riguarda il lavoro, questa capacità vi permetterà di anticipare gli eventi e di prendere decisioni molto efficaci. Coraggio: datevi da fare.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso della giornata di oggi, 3 luglio, avrete voglia di muovervi, conoscere persone nuove e aprirvi a esperienze diverse. In amore il vostro entusiasmo è contagioso e rende ogni incontro più leggero e spontaneo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra determinazione nel corso delle prossime ore continuerà a essere premiata. Per quanto riguarda il lavoro, i sacrifici compiuti negli ultimi tempi inizieranno a produrre risultati concreti e questo aumenterà la vostra sicurezza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 3 luglio 2026), la creatività corre veloce. Avete idee originali e la capacità di vedere soluzioni dove altri vedono soltanto problemi. Per quanto riguarda il lavoro, una proposta diversa dal solito potrebbe attirare la vostra attenzione.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità diventa una guida preziosa in queste ore. Riuscite a comprendere ciò che desiderate davvero e questo vi rende più sicuri nelle vostre scelte. Capitolo lavoro: una vostra intuizione potrebbe rivelarsi determinante per risolvere una situazione complessa.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la sensibilità diventa una guida preziosa.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 29 GIUGNO-5 LUGLIO
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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