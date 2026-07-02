Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 3 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 3 luglio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, dovete prendere delle iniziative concrete. Il cuore torna protagonista: chi è in coppia riscopre il piacere della condivisione. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere una risposta attesa oppure trovare una soluzione brillante a un problema.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 3 luglio 2026), il cielo vi offre stabilità ma anche la possibilità di rinnovare alcune abitudini. Per quanto riguarda il lavoro, siete sempre molto affidabili e qualcuno potrebbe accorgersi finalmente del vostro impegno costante.

GEMELLI

Cari Gemelli, la vostra mente è veloce, le idee si moltiplicano e il desiderio di mettervi in gioco è fortissimo. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano contatti interessanti, occasioni di confronto e possibilità di ampliare i vostri orizzonti. In amore il fascino è evidente e la vostra simpatia conquista facilmente chi vi circonda.

CANCRO

Cari Cancro, sentite il bisogno di mettere ordine tra emozioni e pensieri. Per quanto riguarda il lavoro, siete prudenti ma estremamente intuitivi, qualità che vi permettono di evitare errori.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 3 luglio 2026), il Sole continua a regalarvi forza e voglia di emergere. Per quanto riguarda il lavoro, siete determinati e pronti a dimostrare tutto il vostro valore.

VERGINE

Cari Vergine, organizzazione e chiarezza. Avete l’occasione di sistemare questioni che vi hanno tolto serenità negli ultimi giorni di questa settimana. Per quanto riguarda il lavoro, la precisione continua a essere il vostro punto di forza. Non tutto deve essere perfetto per essere bello.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: organizzazione e chiarezza.