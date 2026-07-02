Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 3 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 3 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore riuscirete a trovare il modo giusto per chiarire una situazione rimasta in sospeso. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra diplomazia vi permette di ottenere risultati senza creare tensioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 3 luglio 2026), il vostro intuito è il vero protagonista della giornata che state per vivere. Per quanto riguarda il lavoro, questa capacità vi permetterà di anticipare gli eventi e di prendere decisioni molto efficaci.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di muovervi, conoscere persone nuove e aprirvi a esperienze diverse. In amore il vostro entusiasmo è contagioso e rende ogni incontro più leggero e spontaneo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra determinazione continua a essere premiata. Per quanto riguarda il lavoro, i sacrifici compiuti negli ultimi tempi iniziano a produrre risultati concreti e questo aumenta la vostra sicurezza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 3 luglio 2026), la creatività corre veloce. Avete idee originali e la capacità di vedere soluzioni dove altri vedono soltanto problemi. Capitolo lavoro: una proposta diversa dal solito potrebbe attirare la vostra attenzione.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità diventa una guida preziosa in queste ore. Riuscite a comprendere ciò che desiderate davvero e questo vi rende più sicuri nelle vostre scelte. Per quanto riguarda il lavoro, una vostra intuizione potrebbe rivelarsi determinante per risolvere una situazione complessa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la sensibilità diventa una guida preziosa.