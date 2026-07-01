Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 1 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 1 luglio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi regala energia e voglia di riscatto. Oggi sentite il bisogno di chiudere una questione rimasta in sospeso e guardare finalmente avanti. Nel lavoro potrebbero arrivare novità interessanti o una conferma che aspettavate da tempo. In amore il cielo invita a controllare l’impulsività. Le parole hanno un peso particolare e scegliere quelle giuste farà la differenza.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere continua a proteggervi e rende questa giornata particolarmente serena. Nel lavoro riuscite a costruire con calma e concretezza, qualità che presto vi porteranno una bella soddisfazione. In amore cresce il desiderio di stabilità. Le coppie ritrovano armonia, mentre i single potrebbero restare piacevolmente colpiti da una persona conosciuta quasi per caso.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio illumina il vostro cammino e rende ogni contatto più stimolante. Nel lavoro siete pieni di idee e una proposta inattesa potrebbe aprire nuove prospettive. In amore il fascino aumenta e la vostra capacità di comunicare conquista chi vi circonda. È una giornata ideale per lasciarsi sorprendere.

Cancro

Cari Cancro, la Luna parla direttamente al vostro cuore e vi rende più consapevoli delle vostre emozioni. Nel lavoro riuscite a trovare equilibrio anche nelle situazioni più delicate. In amore le stelle favoriscono chiarimenti sinceri e riavvicinamenti. Una persona potrebbe dimostrarvi quanto tiene davvero a voi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 1 luglio 2026), il Sole vi sostiene e vi aiuta a recuperare entusiasmo. Nel lavoro siete determinati e pronti a raccogliere i frutti dell’impegno. In amore cercate di mettere da parte l’orgoglio e di ascoltare di più chi avete accanto. Una serata tranquilla potrebbe regalarvi emozioni profonde.

Vergine

Cari Vergine, Saturno favorisce precisione e lucidità. Nel lavoro riuscite a sistemare questioni pratiche che vi hanno creato qualche preoccupazione. In amore il cielo vi invita ad abbandonare qualche rigidità. Lasciate spazio all’improvvisazione e alle emozioni.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta armonia e fascino. Nel lavoro una collaborazione può diventare molto importante nei prossimi giorni. In amore ritrovate serenità e voglia di condividere progetti. I single avranno occasioni interessanti se decideranno di uscire dalla routine.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone rende il vostro intuito straordinario. Oggi riuscite a leggere tra le righe e a comprendere prima degli altri come si evolveranno alcune situazioni. Nel lavoro questo vi offre un vantaggio prezioso. In amore siete intensi, misteriosi e irresistibili. Le stelle promettono emozioni autentiche.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi invita a guardare lontano. Nel lavoro una nuova idea potrebbe trasformarsi in un progetto concreto. In amore siete spontanei e pieni di entusiasmo. Una conoscenza recente potrebbe sorprendervi più del previsto.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno continua a sostenere il vostro percorso. Nel lavoro arrivano conferme e cresce la fiducia nelle vostre capacità. In amore siete più disponibili ad aprire il cuore. Le stelle favoriscono le coppie solide e chi desidera costruire qualcosa di importante.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 1 luglio 2026), Urano porta intuizioni brillanti e una piacevole voglia di cambiamento. Nel lavoro una proposta diversa dal solito potrebbe incuriosirvi. In amore cercate autenticità e leggerezza. Le nuove conoscenze hanno ottime possibilità di evolversi positivamente.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende questa giornata particolarmente romantica. Nel lavoro seguite il vostro istinto: vi guiderà verso la scelta più giusta. In amore siete tra i segni più fortunati del cielo. Emozioni sincere, dolcezza e una bella sorpresa potrebbero rendere indimenticabile questa giornata.