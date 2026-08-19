Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 19 agosto 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 19 agosto2026:

Ariete

Cari Ariete, il cielo vi invita a scegliere con cura dove mettere le vostre energie. Una questione che sembrava urgente può attendere, mentre un’altra merita invece tutta la vostra attenzione. Nel lavoro una proposta interessante va osservata senza fretta. In amore una persona potrebbe avvicinarsi con maggiore fiducia: lasciatele spazio.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, c’è un’atmosfera più rassicurante intorno a voi. Una situazione pratica trova finalmente una direzione precisa e questo vi permette di guardare avanti con maggiore serenità. Anche il cuore chiede stabilità: non cercate emozioni complicate, ma qualcuno capace di esserci davvero.

Gemelli

Cari Gemelli, una notizia movimenta la giornata e riaccende la vostra curiosità. Potrebbe riguardare un progetto, un contatto o un’occasione nata lontano dalle vostre aspettative. Le parole saranno importanti: una conversazione può aprire una strada nuova anche nella vita privata.

Cancro

Cari Cancro, la sensibilità vi rende particolarmente ricettivi e riuscirete a capire ciò che una persona non riesce ancora a esprimere. Non fate però vostro ogni problema degli altri. In amore una maggiore dolcezza può ricucire una distanza, mentre sul lavoro sarà utile mantenere confini ben definiti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 19 agosto 2026), una giornata che può riportare entusiasmo dopo qualche momento di incertezza. Un risultato o un riconoscimento vi ricorda quanto valgono gli sforzi fatti finora. Non abbiate paura di puntare più in alto. In amore, però, lasciate che anche l’altra persona abbia il suo spazio: la complicità nasce dalla libertà.

Vergine

Cari Vergine, il momento giusto per mettere ordine in una situazione che si è trascinata troppo a lungo. Avete tutti gli strumenti per risolverla, ma dovete smettere di cercare una soluzione perfetta. Nei sentimenti una persona vi mostra concretamente le proprie intenzioni: osservate i fatti più delle parole.

Bilancia

Cari Bilancia, un incontro o una conversazione possono restituirvi fiducia in un progetto che avevate quasi abbandonato. Il confronto con gli altri oggi sarà particolarmente utile. In amore il cielo favorisce i riavvicinamenti e le nuove conoscenze: una semplice uscita potrebbe trasformarsi in qualcosa di più interessante.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete intuito da tempo che qualcosa stava cambiando e oggi potreste averne la conferma. Non serve forzare gli eventi: lasciate che siano le circostanze a mostrarvi la direzione. Sul lavoro mantenete la vostra riservatezza. Nel cuore, invece, è arrivato il momento di essere più trasparenti.

Sagittario

Cari Sagittario, il desiderio di muovervi, progettare e guardare lontano torna prepotente. Una proposta potrebbe aprire una parentesi completamente nuova, soprattutto se riguarda un ambiente diverso dal solito. In amore la spontaneità è la vostra carta vincente: non costruite troppe aspettative e godetevi ciò che arriva.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una giornata importante per comprendere il valore di una scelta fatta tempo fa. Qualcosa che avete costruito con pazienza comincia a dare risultati visibili. Sul lavoro potreste ricevere una responsabilità che aumenta il vostro prestigio. In amore siete più disponibili a parlare del futuro, senza più bisogno di controllare ogni dettaglio.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 19 agosto 2026), una coincidenza potrebbe portarvi davanti a una persona o a un’idea capace di cambiare il vostro punto di vista. Non scartate ciò che appare insolito: proprio lì può esserci la novità che cercavate. Nei sentimenti avete bisogno di stimoli mentali e di un rapporto nel quale sentirvi completamente voi stessi.

Pesci

Cari Pesci, il cielo vi regala una giornata più morbida, ideale per recuperare energie e ascoltare ciò che desiderate davvero. Una questione emotiva può finalmente essere affrontata senza il peso delle paure precedenti. In amore una confidenza crea intimità, mentre una notizia positiva può migliorare anche l’umore.