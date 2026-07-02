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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 2 luglio 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 2 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 2 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, torna il desiderio di equilibrio e di rapporti sereni. Oggi riuscite a trovare il modo giusto per chiarire una situazione rimasta in sospeso. Nel lavoro la vostra diplomazia vi permette di ottenere risultati senza creare tensioni. In amore cresce il desiderio di condividere tempo ed emozioni con chi conta davvero. I single potrebbero vivere un incontro molto piacevole.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 2 luglio 2026), il vostro intuito è il vero protagonista della giornata. Sapete leggere tra le righe e comprendere ciò che gli altri non riescono a vedere. Nel lavoro questa capacità vi permetterà di anticipare gli eventi e di prendere decisioni molto efficaci. In amore siete profondi, coinvolgenti e difficili da dimenticare. Le stelle favoriscono le passioni sincere e le emozioni che lasciano il segno.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di muovervi, conoscere persone nuove e aprirvi a esperienze diverse. Le stelle sostengono chi desidera cambiare qualcosa nella propria vita professionale oppure iniziare un nuovo progetto. In amore il vostro entusiasmo è contagioso e rende ogni incontro più leggero e spontaneo. Una buona notizia potrebbe arrivare proprio quando meno ve lo aspettate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra determinazione continua a essere premiata. Nel lavoro i sacrifici compiuti negli ultimi tempi iniziano a produrre risultati concreti e questo aumenta la vostra sicurezza. È una giornata favorevole anche per pianificare investimenti o nuovi obiettivi. In amore siete più aperti al dialogo e questo rafforza la fiducia reciproca. Le stelle parlano di stabilità e costruzione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 2 luglio 2026), la creatività oggi corre veloce. Avete idee originali e la capacità di vedere soluzioni dove altri vedono soltanto problemi. Nel lavoro una proposta diversa dal solito potrebbe attirare la vostra attenzione. In amore cercate rapporti che vi permettano di essere voi stessi senza maschere. Le nuove conoscenze promettono bene e potrebbero riservare piacevoli sviluppi.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità oggi diventa una guida preziosa. Riuscite a comprendere ciò che desiderate davvero e questo vi rende più sicuri nelle vostre scelte. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi determinante per risolvere una situazione complessa. In amore il cielo è particolarmente favorevole: le coppie vivono momenti di forte complicità, mentre i single potrebbero lasciarsi conquistare da un’emozione improvvisa. Seguite il cuore con fiducia.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la sensibilità oggi diventa una guida preziosa. Riuscite a comprendere ciò che desiderate davvero e questo vi rende più sicuri nelle vostre scelte. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 29 GIUGNO-5 LUGLIO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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