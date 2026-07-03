Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 3 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 3 luglio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso della giornata di oggi, 3 luglio, dovete prendere delle iniziative concrete. Il cuore torna protagonista: chi è in coppia riscopre il piacere della condivisione. Capitolo lavoro: potreste ricevere una risposta attesa oppure trovare una soluzione brillante a un problema.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 3 luglio 2026), il cielo vi offre stabilità ma anche la possibilità di rinnovare alcune abitudini. Lavoro? Siete sempre molto affidabili e qualcuno potrebbe accorgersi finalmente del vostro impegno costante.

GEMELLI

Cari Gemelli, la vostra mente è veloce, le idee nel corso delle prossime ore si moltiplicheranno e il desiderio di mettervi in gioco è fortissimo. Capitolo lavoro: arrivano contatti interessanti, occasioni di confronto e possibilità di ampliare i vostri orizzonti. Il fascino è evidente in amore e la vostra simpatia conquista facilmente chi vi circonda.

CANCRO

Cari Cancro, sentite il bisogno di mettere ordine tra emozioni e pensieri. Per quanto riguarda il lavoro, siete prudenti ma estremamente intuitivi, qualità che vi permettono di evitare errori. Anche importanti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 3 luglio 2026), il Sole continua a regalarvi forza e voglia di emergere. Per quanto riguarda il lavoro, siete determinati e pronti a dimostrare tutto il vostro valore. Coraggio, datevi da fare.

VERGINE

Cari Vergine, organizzazione e chiarezza caratterizzeranno la giornata di oggi. Avete l’occasione di sistemare questioni che vi hanno tolto serenità negli ultimi giorni di questa settimana. Capitolo lavoro: la precisione continua a essere il vostro punto di forza. Non tutto deve essere perfetto per essere bello.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: organizzazione e chiarezza.