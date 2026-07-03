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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 3 luglio 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 3 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 3 luglio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso della giornata di oggi, 3 luglio, dovete prendere delle iniziative concrete. Il cuore torna protagonista: chi è in coppia riscopre il piacere della condivisione. Capitolo lavoro: potreste ricevere una risposta attesa oppure trovare una soluzione brillante a un problema.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 3 luglio 2026), il cielo vi offre stabilità ma anche la possibilità di rinnovare alcune abitudini. Lavoro? Siete sempre molto affidabili e qualcuno potrebbe accorgersi finalmente del vostro impegno costante.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, la vostra mente è veloce, le idee nel corso delle prossime ore si moltiplicheranno e il desiderio di mettervi in gioco è fortissimo. Capitolo lavoro: arrivano contatti interessanti, occasioni di confronto e possibilità di ampliare i vostri orizzonti. Il fascino è evidente in amore e la vostra simpatia conquista facilmente chi vi circonda.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
oroscopo paolo fox oggi
AGF
CANCRO

Cari Cancro, sentite il bisogno di mettere ordine tra emozioni e pensieri. Per quanto riguarda il lavoro, siete prudenti ma estremamente intuitivi, qualità che vi permettono di evitare errori. Anche importanti.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 3 luglio 2026), il Sole continua a regalarvi forza e voglia di emergere. Per quanto riguarda il lavoro, siete determinati e pronti a dimostrare tutto il vostro valore. Coraggio, datevi da fare.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, organizzazione e chiarezza caratterizzeranno la giornata di oggi. Avete l’occasione di sistemare questioni che vi hanno tolto serenità negli ultimi giorni di questa settimana. Capitolo lavoro: la precisione continua a essere il vostro punto di forza. Non tutto deve essere perfetto per essere bello.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: organizzazione e chiarezza. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 29 GIUGNO-5 LUGLIO
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
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