Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 04:46
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 4 luglio 2026

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 4 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 4 luglio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la vostra energia torna protagonista e oggi vi sentite pronti ad affrontare qualsiasi sfida. Nel lavoro potreste ricevere una proposta interessante o trovare finalmente una soluzione a una questione che vi preoccupava da tempo. È il momento di credere di più nelle vostre capacità. In amore il dialogo sarà fondamentale: evitate reazioni impulsive e lasciate spazio all’ascolto. Un piccolo gesto potrà rafforzare un rapporto importante.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 4 luglio 2026), il cielo vi regala equilibrio e una piacevole sensazione di stabilità. Nel lavoro la costanza continua a essere il vostro punto di forza e qualcuno potrebbe riconoscere il valore del vostro impegno. È una giornata favorevole per pianificare il futuro con serenità. In amore cercate emozioni autentiche e le stelle favoriscono chi desidera costruire qualcosa di duraturo. Una sorpresa potrebbe rendere speciale la serata.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, siete tra i segni più brillanti del momento. Mercurio favorisce la comunicazione, i nuovi contatti e le occasioni professionali. Una telefonata, un messaggio o un incontro potrebbero cambiare il ritmo della giornata. In amore il fascino è in crescita e la voglia di divertirvi è contagiosa. Le stelle premiano chi ha il coraggio di fare il primo passo.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
oroscopo paolo fox oggi
AGF
CANCRO

Cari Cancro, riuscite a vivere le emozioni con maggiore serenità. Alcuni dubbi che vi hanno accompagnato negli ultimi giorni iniziano finalmente a dissolversi. Nel lavoro siete intuitivi e sapete gestire con equilibrio anche le situazioni più complesse. In amore cresce il desiderio di proteggere chi amate. Le coppie ritrovano complicità, mentre i single potrebbero vivere un incontro delicato ma intenso.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 4 luglio 2026), il Sole continua a sostenere la vostra voglia di emergere. Nel lavoro siete determinati e pronti a dimostrare quanto valete. Potrebbero arrivare conferme oppure nuove responsabilità da affrontare con entusiasmo. In amore cercate di essere meno orgogliosi e più disponibili al confronto. Le stelle favoriscono chi sa unire forza e sensibilità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, il cielo vi aiuta a ritrovare ordine e lucidità. Nel lavoro riuscite a risolvere questioni rimaste in sospeso e questo vi permette di guardare avanti con maggiore tranquillità. In amore è il momento di vivere le emozioni con meno timori e più spontaneità. Non cercate sempre la perfezione: a volte la felicità nasce proprio dall’imprevisto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: il cielo vi aiuta a ritrovare ordine e lucidità. Nel lavoro riuscite a risolvere questioni rimaste in sospeso e questo vi permette di guardare avanti con maggiore tranquillità.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 29 GIUGNO-5 LUGLIO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 4 luglio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 4 luglio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 4 luglio 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 4 luglio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 4 luglio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 4 luglio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 3 luglio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 3 luglio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 3 luglio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 3 luglio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 3 luglio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 2 luglio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 2 luglio 2026
Ricerca