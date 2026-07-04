Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 4 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 4 luglio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la vostra energia torna protagonista e oggi vi sentite pronti ad affrontare qualsiasi sfida. Nel lavoro potreste ricevere una proposta interessante o trovare finalmente una soluzione a una questione che vi preoccupava da tempo. È il momento di credere di più nelle vostre capacità. In amore il dialogo sarà fondamentale: evitate reazioni impulsive e lasciate spazio all’ascolto. Un piccolo gesto potrà rafforzare un rapporto importante.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 4 luglio 2026), il cielo vi regala equilibrio e una piacevole sensazione di stabilità. Nel lavoro la costanza continua a essere il vostro punto di forza e qualcuno potrebbe riconoscere il valore del vostro impegno. È una giornata favorevole per pianificare il futuro con serenità. In amore cercate emozioni autentiche e le stelle favoriscono chi desidera costruire qualcosa di duraturo. Una sorpresa potrebbe rendere speciale la serata.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete tra i segni più brillanti del momento. Mercurio favorisce la comunicazione, i nuovi contatti e le occasioni professionali. Una telefonata, un messaggio o un incontro potrebbero cambiare il ritmo della giornata. In amore il fascino è in crescita e la voglia di divertirvi è contagiosa. Le stelle premiano chi ha il coraggio di fare il primo passo.

CANCRO

Cari Cancro, riuscite a vivere le emozioni con maggiore serenità. Alcuni dubbi che vi hanno accompagnato negli ultimi giorni iniziano finalmente a dissolversi. Nel lavoro siete intuitivi e sapete gestire con equilibrio anche le situazioni più complesse. In amore cresce il desiderio di proteggere chi amate. Le coppie ritrovano complicità, mentre i single potrebbero vivere un incontro delicato ma intenso.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 4 luglio 2026), il Sole continua a sostenere la vostra voglia di emergere. Nel lavoro siete determinati e pronti a dimostrare quanto valete. Potrebbero arrivare conferme oppure nuove responsabilità da affrontare con entusiasmo. In amore cercate di essere meno orgogliosi e più disponibili al confronto. Le stelle favoriscono chi sa unire forza e sensibilità.

VERGINE

Cari Vergine, il cielo vi aiuta a ritrovare ordine e lucidità. Nel lavoro riuscite a risolvere questioni rimaste in sospeso e questo vi permette di guardare avanti con maggiore tranquillità. In amore è il momento di vivere le emozioni con meno timori e più spontaneità. Non cercate sempre la perfezione: a volte la felicità nasce proprio dall’imprevisto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: il cielo vi aiuta a ritrovare ordine e lucidità. Nel lavoro riuscite a risolvere questioni rimaste in sospeso e questo vi permette di guardare avanti con maggiore tranquillità.