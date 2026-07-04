Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 4 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 4 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, torna il desiderio di armonia e di rapporti sinceri. Oggi potreste chiarire una situazione che vi ha creato qualche incertezza. Nel lavoro la diplomazia vi permette di ottenere risultati importanti senza creare tensioni. In amore il cielo favorisce nuovi incontri, riavvicinamenti e momenti di grande complicità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 4 luglio 2026), siete tra i protagonisti della giornata. L’intuito è straordinario e vi aiuta a prendere decisioni efficaci sia nel lavoro che nella vita privata. Una conferma o una proposta potrebbero arrivare proprio quando meno ve lo aspettate. In amore siete profondi, magnetici e difficili da dimenticare. Le emozioni saranno intense e sincere.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il desiderio di libertà e di novità torna a farsi sentire. Nel lavoro avete voglia di sperimentare e le stelle favoriscono chi decide di uscire dagli schemi. In amore siete spontanei e pieni di entusiasmo. Una conoscenza recente potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante del previsto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra determinazione continua a dare ottimi risultati. Nel lavoro state costruendo basi solide e qualcuno potrebbe finalmente riconoscere il vostro valore. In amore siete più aperti e disponibili del solito. È una giornata favorevole per rafforzare un rapporto o fare progetti per il futuro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 4 luglio 2026), la creatività è la vostra arma migliore. Avete idee innovative e una forte voglia di cambiare ciò che non vi soddisfa più. Nel lavoro potrebbero nascere collaborazioni interessanti o nuove opportunità. In amore cercate autenticità e leggerezza. Le stelle favoriscono incontri fuori dagli schemi.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità oggi si trasforma in una grande forza. Riuscite a comprendere meglio voi stessi e le persone che vi circondano. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe fare la differenza. In amore il cielo è romantico e favorevole: le coppie vivono momenti di grande intesa, mentre i single potrebbero lasciarsi conquistare da un’emozione improvvisa.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la sensibilità oggi si trasforma in una grande forza. Riuscite a comprendere meglio voi stessi e le persone che vi circondano.