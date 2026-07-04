Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 5 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 5 luglio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata si apre con una carica di energia che vi permette di affrontare qualsiasi situazione con entusiasmo. Nel lavoro potreste ricevere una risposta positiva oppure avere finalmente l’occasione di dimostrare tutto il vostro valore. Le stelle favoriscono chi ha il coraggio di prendere iniziative senza attendere che siano gli altri a muoversi. In amore il cuore torna a sorridere. Le coppie ritrovano complicità, mentre chi è single potrebbe vivere un incontro capace di risvegliare emozioni che sembravano dimenticate.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 5 luglio 2026), sentite il bisogno di costruire qualcosa di stabile, sia nella vita privata sia in quella professionale. La vostra pazienza continua a essere una qualità preziosa e presto arriveranno conferme che ripagheranno i sacrifici fatti negli ultimi mesi. In amore cercate serenità e piccoli gesti capaci di trasmettere fiducia. Una conversazione importante potrebbe rafforzare un rapporto o chiarire definitivamente un malinteso.

GEMELLI

Cari Gemelli, Mercurio rende questa una delle giornate più dinamiche della settimana. Le idee si susseguono rapidamente e avete una straordinaria capacità di trovare soluzioni dove gli altri vedono soltanto problemi. Nel lavoro possono nascere nuove collaborazioni o arrivare notizie interessanti. In amore siete irresistibili grazie alla vostra spontaneità. Le stelle favoriscono gli incontri, le riconciliazioni e le emozioni vissute con leggerezza.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna vi rende particolarmente intuitivi e sensibili. Oggi riuscite a comprendere con chiarezza quali persone meritano davvero la vostra fiducia. Nel lavoro mantenete la calma anche davanti alle difficoltà e questo vi permette di ottenere risultati migliori del previsto. In amore il cielo invita a lasciarvi alle spalle vecchie paure. Chi saprà aprire il cuore riceverà molto più di quanto immagina.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 5 luglio 2026), il Sole continua a donarvi sicurezza e desiderio di protagonismo. È una giornata favorevole per affrontare colloqui, presentare idee o chiedere ciò che ritenete di meritare. Nel lavoro il vostro impegno viene finalmente notato. In amore cercate di vivere il rapporto con maggiore leggerezza. Un gesto spontaneo potrà riaccendere emozioni che sembravano affievolite.

VERGINE

Cari Vergine, riuscite a mettere ordine non solo nelle questioni pratiche, ma anche nei pensieri. Le stelle favoriscono decisioni importanti e aiutano chi desidera chiudere una fase ormai superata. Nel lavoro siete precisi e affidabili, caratteristiche che vi permetteranno di distinguervi. In amore cercate di non analizzare tutto nei minimi dettagli: alcune emozioni vanno semplicemente vissute.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: il Sole continua a donarvi sicurezza e desiderio di protagonismo.