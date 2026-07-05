Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 5 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 5 luglio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi offre forza e determinazione. Nel lavoro potreste ricevere una proposta inattesa o una notizia che aspettavate da tempo. In amore siete sinceri ma anche impazienti: cercate di dare tempo ai sentimenti di maturare.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere continua a sorridervi. Nel lavoro cresce la sicurezza e una situazione economica tende a migliorare. In amore le stelle favoriscono dichiarazioni, incontri e momenti di grande serenità.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende brillanti e curiosi. Nel lavoro siete pieni di iniziative e riuscite a coinvolgere gli altri con entusiasmo. In amore il cielo favorisce chi desidera ricominciare o vivere una nuova emozione.

Cancro

Cari Cancro, la Luna rende il vostro cuore più leggero. Nel lavoro sapete trovare soluzioni intelligenti senza creare tensioni. In amore è una giornata ideale per rafforzare un rapporto importante.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 5 luglio 2026), il Sole vi dona energia e carisma. Nel lavoro siete protagonisti e qualcuno potrebbe finalmente riconoscere il vostro valore. In amore lasciate parlare la dolcezza più dell’orgoglio.

Vergine

Cari Vergine, Saturno favorisce ordine e concretezza. Nel lavoro tutto procede secondo i vostri programmi. In amore concedete più spazio alle emozioni spontanee e meno ai dubbi.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere illumina i rapporti personali. Nel lavoro una collaborazione può diventare fondamentale per il futuro. In amore il cielo favorisce chiarimenti e nuovi inizi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone rende il vostro intuito infallibile. Nel lavoro sapete scegliere la strada giusta con grande lucidità. In amore siete magnetici e difficili da dimenticare. Le stelle parlano di passione autentica.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi invita a guardare oltre i limiti abituali. Nel lavoro potrebbero arrivare proposte da valutare con attenzione. In amore siete pieni di entusiasmo e pronti a lasciarvi sorprendere.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno continua a premiare la vostra costanza. Nel lavoro raccogliete risultati importanti. In amore è il momento ideale per costruire progetti condivisi e guardare con fiducia ai prossimi mesi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 5 luglio 2026), Urano porta fantasia e voglia di cambiamento. Nel lavoro una nuova idea potrebbe aprire prospettive molto interessanti. In amore cercate rapporti sinceri, liberi e ricchi di complicità.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno vi rende particolarmente intuitivi. Nel lavoro una vostra scelta si rivelerà vincente. In amore il cielo è luminoso e promette incontri emozionanti, riconciliazioni e dolci conferme.