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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, lunedì 6 luglio 2026: le previsioni segno per segno

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 6 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 6 luglio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi rende instancabili e pronti ad affrontare nuove sfide. Nel lavoro riuscite a superare un ostacolo che sembrava più complicato del previsto. Le stelle favoriscono le iniziative personali e i nuovi progetti. In amore il dialogo torna sereno e una persona potrebbe sorprendervi con una dimostrazione di affetto.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere continua a sorridervi e rende questa una giornata positiva. Nel lavoro cresce la stabilità e arrivano conferme incoraggianti. È il momento giusto per pianificare il futuro con calma. In amore ritrovate complicità e voglia di costruire qualcosa di importante.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende vivace ogni incontro. Nel lavoro siete pieni di idee e una proposta inattesa potrebbe aprire prospettive interessanti. In amore il vostro fascino conquista facilmente chi vi circonda. I single vivranno una giornata ricca di occasioni.

Cancro

Cari Cancro, la Luna protegge il vostro segno e vi aiuta a ritrovare equilibrio. Nel lavoro affrontate ogni situazione con sensibilità e intelligenza. In amore è il momento ideale per chiarire un malinteso o per fare un passo avanti in una relazione importante.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 6 luglio 2026), il Sole vi restituisce entusiasmo e sicurezza. Nel lavoro siete protagonisti e riuscite a ottenere l’attenzione che meritate. In amore lasciate parlare di più il cuore e meno l’orgoglio. Una sorpresa potrebbe rendere speciale la serata.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, Saturno vi rende concreti e affidabili. Nel lavoro tutto procede secondo i vostri programmi e una questione economica tende a migliorare. In amore concedete più spazio all’improvvisazione: le emozioni più belle nascono spesso quando meno ve lo aspettate.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere illumina i rapporti e favorisce il dialogo. Nel lavoro una collaborazione promette ottimi sviluppi. In amore il cielo parla di dolcezza, incontri e riavvicinamenti. È una giornata ideale per ascoltare il cuore.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone rende il vostro intuito praticamente infallibile. Nel lavoro siete tra i più favoriti dello zodiaco e potreste ricevere una notizia molto positiva. In amore il vostro fascino è irresistibile e le emozioni saranno profonde.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi regala entusiasmo e voglia di ricominciare. Nel lavoro una nuova opportunità potrebbe arrivare proprio attraverso una persona conosciuta di recente. In amore siete spontanei e pieni di energia positiva. Le stelle favoriscono i nuovi incontri.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, Saturno continua a premiare il vostro impegno. Nel lavoro raccogliete risultati concreti e guardate al futuro con maggiore tranquillità. In amore cresce il desiderio di condividere progetti importanti con chi amate.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 6 luglio 2026), Urano porta creatività e cambiamenti favorevoli. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi decisiva. In amore cercate autenticità e libertà. Le nuove conoscenze promettono emozioni sincere.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende il vostro cuore particolarmente sensibile e romantico. Nel lavoro seguite il vostro istinto perché vi indicherà la strada migliore. In amore il cielo è tra i più belli della giornata e promette dolci sorprese, incontri emozionanti e una ritrovata serenità.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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