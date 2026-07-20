Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 20 al 26 luglio 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 20 al 26 luglio 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 20 al 26 luglio 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, state godendo di una ventata di ottimismo e chiarezza, in particolare sul lavoro. Dopo mesi complicati, state intravedono prospettive chiare per il prossimo futuro. Amore? La voglia di ufficializzare i sentimenti, di convivere o addirittura di pensare al matrimonio diventa irresistibile.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, è arrivato il momento di cambiare. Di voltare pagina. Venere è tornata in posizione favorevole: le coppie che hanno attraversato momenti di crisi nel corso di questi giorni di fine mese potranno giungere a un compromesso.

GEMELLI

Cari Gemelli, Marte sta transitando nel segno. Siete instancabili. Spesso agite con impeto e mostrate un entusiasmo contagioso per chi vi sta accanto. Recupero in vista.

CANCRO

Cari Cancro, Giove ha lasciato il segno. Nel corso di questo mese di luglio sarà importante non avere ripensamenti dell’ultim’ora. Mercurio e Saturno in queste ore invitano a riflettere su alcune decisioni prese nel recente passato. I sentimenti si ravvivano.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 20 al 26 luglio 2026), periodo cruciale sul lavoro. Amore? Per le coppie che hanno affrontato discussioni, queste ore offrono una seconda chance. Ma sta a voi fare il primo passo.

VERGINE

Cari Vergine, state vivendo un mese di trasformazioni particolarmente importanti. Se siete in una relazione sana e bilanciata, noterete un rafforzamento dei legami e una maggiore intimità con il partner.

BILANCIA

Cari Bilancia, Giove non è più in contrasto: è il momento di prendere decisioni strategiche e puntare in alto. Questo mese di luglio porta occasioni di conoscenze sincere, in particolare tra il 24 e il 25, giorni propizi per incontri importanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, state vivendo un periodo delicato. La voglia di reagire d’impulso rischia di prendere il sopravvento in queste ore. Calma. Fate un passo alla volta. Questo mese invita a fare ordine nella sfera affettiva.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, Giove a favore; Saturno è con voi già da diversi mesi. Lavoro? Il panorama si vivacizza. La voglia di riscatto e di vivere esperienze intense è forte.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Giove smette di fare il bastian contrario e la direzione è chiara: si naviga verso acque più calme. Il Sole è tornato favorevole e sta regalando una spinta extra. Un’ottima notizia per rimettersi in pista.

ACQUARIO

Cari Acquario, è arrivato il momento di decidere cosa fare sul lavoro. Giove in opposizione chiede di prestare attenzione alle finanze. In amore Venere non è più opposta.

PESCI

Cari Pesci, la dissonanza di Marte accende i nervi, facendo avvertire un surplus di compiti e responsabilità che rischia di generare confusione.

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