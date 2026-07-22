Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 07:10
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 22 luglio 2026

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 22 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 22 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata favorisce gli incontri e le collaborazioni. Qualcuno potrebbe proporvi un’idea che merita di essere approfondita senza fretta. In amore ritrovate leggerezza e voglia di condividere piccoli momenti che renderanno il rapporto ancora più armonioso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 22 luglio 2026), avete la sensazione che qualcosa stia cambiando e il vostro intuito non vi inganna. Sul lavoro saprete cogliere un dettaglio che farà la differenza in una decisione importante. Nei sentimenti preferite la sincerità alle promesse: oggi i fatti conteranno più delle parole.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’entusiasmo torna protagonista e vi spinge a guardare oltre la routine. Una nuova esperienza o un contatto interessante potrebbero regalarvi stimoli inattesi. In amore siete più disponibili a lasciarvi sorprendere, senza costruire troppe aspettative.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, i risultati arrivano con gradualità, ma sono più solidi di quanto possiate immaginare. Oggi una conferma vi farà capire di essere sulla strada giusta. In famiglia o nella vita di coppia sarà importante dedicare tempo all’ascolto reciproco.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 22 luglio 2026), la creatività vi accompagna per tutta la giornata e vi permette di trovare soluzioni originali a piccoli problemi pratici. Una conoscenza recente potrebbe diventare più significativa del previsto. Non abbiate paura di mostrare le vostre idee anche se sembrano fuori dagli schemi.

PESCI

Cari Pesci, il vostro modo di osservare le persone vi permette di comprendere ciò che altri non notano. Una scelta presa con il cuore potrebbe rivelarsi anche la più intelligente. In amore torna il desiderio di costruire qualcosa di autentico, senza guardare al passato.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: il vostro modo di osservare le persone vi permette di comprendere ciò che altri non notano

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 13-19 LUGLIO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, mercoledì 22 luglio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 22 luglio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 22 luglio 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, mercoledì 22 luglio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 22 luglio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 22 luglio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 22 luglio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, martedì 21 luglio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 21 luglio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 21 luglio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 21 luglio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 21 luglio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 20 luglio 2026: le previsioni segno per segno
Ricerca