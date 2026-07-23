Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 23 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 23 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’atmosfera diventa più leggera e vi permette di recuperare entusiasmo. Una proposta inattesa può aprire prospettive interessanti, soprattutto se lavorate a contatto con il pubblico. Nei sentimenti torna il desiderio di condividere progetti e momenti semplici. La giornata offre occasioni interessanti per chi ha voglia di mettersi in gioco. Un confronto con una persona esperta potrebbe farvi cambiare prospettiva su una scelta importante. In amore lasciate spazio all’imprevedibilità: le emozioni migliori nascono quando non cercate di controllare tutto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 23 luglio 2026), la vostra determinazione vi aiuta a superare un ostacolo che sembrava più grande del previsto. Oggi sarà importante fidarsi anche dell’istinto, che difficilmente vi tradirà. In amore è il momento di lasciare spazio ai fatti, evitando inutili discussioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di uscire dalla routine e cercare nuovi stimoli. Una novità potrebbe arrivare attraverso un viaggio, un incontro o una proposta diversa dal solito. In amore ritrovate quella spontaneità che rende tutto più naturale e coinvolgente.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la pazienza dimostrata negli ultimi tempi inizia finalmente a dare risultati concreti. Un obiettivo che sembrava lontano è ora decisamente più vicino. Nei rapporti affettivi dedicate più tempo alle persone che vi fanno sentire davvero a casa.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 23 luglio 2026), le idee sono tante e finalmente iniziano a trovare spazio per essere realizzate. Una collaborazione può nascere quasi per caso e rivelarsi molto utile nei prossimi mesi. In amore scegliete la chiarezza: evitare i non detti renderà il rapporto più forte.

PESCI

Cari Pesci, riuscite a vedere il lato positivo anche delle situazioni più complesse. Questa nuova serenità vi aiuterà a prendere decisioni più equilibrate sia nel lavoro sia nella vita privata. Una sorpresa in serata potrebbe regalarvi un sorriso inatteso.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: riuscite a vedere il lato positivo anche delle situazioni più complesse.