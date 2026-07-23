Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 24 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 24 luglio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, una giornata che vi spinge a fare chiarezza, soprattutto con voi stessi. Sul lavoro è il momento di dare priorità ai progetti che possono offrirvi prospettive concrete, senza disperdere energie. In amore torna la voglia di vivere tutto con maggiore spontaneità: lasciate da parte le inutili diffidenze.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 24 luglio 2026), avete la sensazione che qualcosa stia finalmente prendendo la direzione giusta. Un piccolo successo vi restituisce entusiasmo e fiducia nei vostri mezzi. Nei rapporti affettivi sarà una parola sincera a fare la differenza, soprattutto se negli ultimi giorni ci sono stati malintesi.

GEMELLI

Cari Gemelli, la curiosità continua a essere il vostro punto di forza. Un incontro o una conversazione possono offrirvi uno spunto prezioso per il futuro. Sul piano sentimentale siete più disponibili ad ascoltare e questo rende ogni dialogo più autentico e costruttivo.

CANCRO

Cari Cancro, riuscite a gestire con equilibrio anche le situazioni più delicate. Una questione rimasta in sospeso trova finalmente una soluzione soddisfacente. In amore cercate di non dare nulla per scontato: una piccola attenzione sarà molto apprezzata da chi vi vuole bene.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 24 luglio 2026), il desiderio di ottenere risultati concreti vi rende particolarmente determinati. Qualcuno potrebbe riconoscere il vostro impegno con una proposta o un incarico interessante. Nei sentimenti è il momento di lasciar parlare il cuore senza voler sempre avere il controllo della situazione.

VERGINE

Cari Vergine, le stelle vi invitano a cambiare prospettiva su una questione che vi preoccupa da tempo. A volte basta osservare le cose da un’altra angolazione per trovare la soluzione. In amore ritrovate serenità grazie a un confronto aperto e privo di tensioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: le stelle vi invitano a cambiare prospettiva su una questione che vi preoccupa da tempo.