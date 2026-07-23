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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, giovedì 23 luglio 2026: le previsioni segno per segno

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 23 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 23 luglio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi restituisce entusiasmo e voglia di mettervi alla prova. Sul lavoro una risposta tanto attesa potrebbe finalmente arrivare. È il momento di mostrare ciò che sapete fare senza esitazioni. In amore scegliete il dialogo e non lasciate spazio ai malintesi.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere continua a sostenervi e rende questa una giornata serena. Sul lavoro una questione economica si chiarisce e vi permette di guardare al futuro con maggiore ottimismo. In amore cresce il desiderio di condividere emozioni autentiche. Le coppie ritrovano armonia.

Gemelli 

Cari Gemelli, Mercurio vi rende vivaci, curiosi e convincenti. Ogni incontro può trasformarsi in un’occasione importante. Nel lavoro saprete cogliere al volo una possibilità interessante. In amore il fascino aumenta e rende speciali anche le conoscenze più recenti.

Cancro

Cari Cancro, la Luna illumina il vostro cammino con dolcezza. Sul lavoro riuscite a trovare la soluzione giusta a un problema che vi preoccupava da tempo. In amore il cuore torna sereno e una persona cara saprà regalarvi un sorriso inatteso.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 23 luglio 2026), il Sole rafforza la vostra determinazione. Sul lavoro arrivano conferme importanti e una nuova responsabilità potrebbe trasformarsi in un’opportunità di crescita. In amore lasciate parlare i sentimenti senza paura di mostrarvi vulnerabili.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, Saturno vi aiuta a costruire con pazienza. Sul lavoro ogni sforzo trova finalmente il giusto riconoscimento. In amore il cielo invita a vivere il presente con maggiore leggerezza. A volte basta lasciarsi sorprendere.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce gli incontri e rende piacevoli le relazioni. Una collaborazione professionale promette sviluppi interessanti. In amore il dialogo sarà la chiave per rafforzare un legame importante oppure iniziarne uno nuovo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone vi rende intuitivi e magnetici. Nel lavoro una proposta potrebbe rivelarsi molto più vantaggiosa del previsto. In amore la passione cresce e permette di vivere emozioni profonde. È il momento di seguire il cuore.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove continua a incoraggiarvi verso nuovi orizzonti. Un progetto legato allo studio, ai viaggi o a una nuova attività promette ottime prospettive. In amore la spontaneità sarà la vostra qualità migliore.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, Saturno sostiene ogni vostra iniziativa. Sul lavoro vedete finalmente i risultati di un lungo periodo di impegno e sacrifici. In amore cresce la fiducia reciproca e il desiderio di costruire un futuro condiviso.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 23 luglio 2026), Urano stimola fantasia e creatività. Una vostra intuizione potrebbe cambiare il corso di una situazione professionale. In amore siete pronti ad aprirvi a nuove esperienze senza perdere la vostra autenticità.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno illumina il vostro segno con sensibilità e ispirazione. Sul lavoro fidatevi delle sensazioni che provate. In amore le stelle favoriscono incontri, riconciliazioni e momenti di intensa dolcezza. Lasciatevi guidare dal cuore.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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