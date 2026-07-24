Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 24 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 24 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una giornata positiva per chi desidera fare pace con il passato e concentrarsi su nuovi obiettivi. Sul lavoro una collaborazione si rafforza e apre prospettive interessanti. In campo sentimentale torna la leggerezza che negli ultimi tempi sembrava essersi smarrita. Il desiderio di cambiare aria si fa sentire, ma non serve rivoluzionare tutto. Anche una novità piccola può regalarvi nuovi stimoli. Nei sentimenti lasciate spazio all’improvvisazione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 24 luglio 2026), avete le idee più chiare del solito e questo vi permette di prendere una decisione importante senza esitazioni. Anche una questione economica può finalmente sbloccarsi. In amore scegliete la sincerità: sarà il modo migliore per rafforzare un rapporto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il desiderio di cambiare aria si fa sentire, ma non serve rivoluzionare tutto. Anche una novità piccola può regalarvi nuovi stimoli. Nei sentimenti lasciate spazio all’improvvisazione: un invito dell’ultimo momento potrebbe regalarvi emozioni inattese.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la costanza continua a essere la vostra migliore alleata. Un risultato ottenuto con impegno vi conferma che la strada intrapresa è quella giusta. In amore dedicate più tempo alle persone care: condividere un momento semplice sarà più importante di qualsiasi regalo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 24 luglio 2026), le idee originali non vi mancano e oggi qualcuno potrebbe finalmente decidere di darvi fiducia. Sul lavoro non abbiate timore di proporre qualcosa di diverso dal solito. Nei sentimenti il dialogo torna fluido e aiuta a chiarire ogni dubbio.

PESCI

Cari Pesci, le emozioni diventano una risorsa preziosa e vi aiutano a comprendere meglio chi avete accanto. Una notizia positiva può migliorare l’umore già dalle prime ore della giornata. In amore lasciatevi guidare dall’istinto: saprà indicarvi la direzione giusta.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: le emozioni diventano una risorsa preziosa e vi aiutano a comprendere meglio chi avete accanto. In amore torna la voglia di vivere tutto con maggiore spontaneità: lasciate da parte le inutili diffidenze.