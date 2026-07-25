Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 25 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 25 luglio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, non tutto richiede una risposta immediata e oggi lo capirete meglio del solito. Una situazione che vi sembrava poco chiara inizierà a prendere forma grazie a un confronto costruttivo. In amore lasciate che sia la naturalezza a guidare i vostri gesti: cercare di dimostrare troppo rischia di complicare ciò che è già semplice.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 25 luglio 2026), una giornata che premia la pazienza e la capacità di restare fedeli ai propri obiettivi. Un piccolo passo avanti nel lavoro vi farà capire di essere sulla strada giusta. Nei rapporti affettivi riscoprite il piacere di condividere il tempo senza fretta, dando valore anche ai momenti più ordinari.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete la sensazione che qualcosa stia cambiando e questa volta non è solo un’impressione. Una proposta, un messaggio o un incontro possono aprire prospettive interessanti. In amore la spontaneità sarà la vostra carta migliore: non abbiate paura di dire quello che provate.

CANCRO

Cari Cancro, riuscite a trovare equilibrio anche dove sembrava impossibile. Una questione che vi aveva tolto serenità perde finalmente importanza e vi permette di concentrarvi su nuovi progetti. In campo sentimentale sarà una giornata fatta di ascolto, piccoli gesti e complicità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 25 luglio 2026), le stelle vi invitano a non sottovalutare il valore della collaborazione. Anche chi è abituato a fare da sé scoprirà quanto possa essere utile accettare un aiuto o un consiglio. In amore una sorpresa o un invito inatteso renderanno la giornata più vivace.

VERGINE

Cari Vergine, il momento giusto per chiudere un capitolo e aprirne un altro con maggiore fiducia. Sul lavoro una scelta organizzativa porterà benefici già nei prossimi giorni. Nei sentimenti cercate di vivere le emozioni senza analizzarle continuamente: alcune risposte arrivano solo con il tempo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: il momento giusto per chiudere un capitolo e aprirne un altro con maggiore fiducia.