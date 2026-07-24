Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 25 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 25 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la vostra capacità di creare armonia sarà preziosa in un ambiente dove qualcuno appare più nervoso del solito. Una buona notizia potrebbe arrivare nel pomeriggio e regalarvi un sorriso. In amore il dialogo torna a essere il ponte che unisce due punti di vista diversi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 25 luglio 2026), quando decidete di seguire una direzione difficilmente tornate indietro, e oggi questa determinazione verrà premiata. Una situazione professionale si evolve positivamente grazie alla vostra costanza. In amore scegliete di vivere il presente senza farvi condizionare da vecchi timori.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il desiderio di novità vi accompagna per tutta la giornata. Potreste scoprire un interesse diverso dal solito oppure ricevere un invito che rompe piacevolmente la routine. Nei sentimenti ritrovate leggerezza e voglia di sorridere insieme alla persona giusta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le responsabilità non vi pesano quando sapete di costruire qualcosa di importante. Oggi avrete la conferma che i sacrifici fatti negli ultimi tempi stanno producendo risultati concreti. In amore una conversazione sincera rafforza un legame che merita di essere coltivato.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 25 luglio 2026), le idee scorrono veloci e una di queste potrebbe trovare terreno fertile proprio grazie a un incontro inatteso. È una giornata favorevole per chi vuole proporre un progetto o cambiare metodo di lavoro. Nei sentimenti lasciatevi sorprendere senza cercare sempre spiegazioni.

PESCI

Cari Pesci, avete imparato che alcune risposte arrivano quando si smette di rincorrerle. Oggi una circostanza vi farà capire che la pazienza è stata ben ripagata. In amore torna il desiderio di vivere emozioni profonde, ma con una serenità che rende tutto più autentico.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: le idee scorrono veloci e una di queste potrebbe trovare terreno fertile proprio grazie a un incontro inatteso.