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Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 26 luglio 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 26 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 26 luglio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, avete davanti una giornata che premia chi sa prendere l’iniziativa senza perdere di vista la realtà. Un confronto con una persona esperta potrebbe offrirvi lo spunto giusto per risolvere una questione che vi accompagna da tempo. In ambito professionale conviene puntare sulla chiarezza, mentre in amore sarà la spontaneità a rendere speciale anche un momento apparentemente normale. Le stelle consigliano di non rimandare una decisione che ormai siete pronti a prendere.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 26 luglio 2026), la serenità che avete cercato nelle ultime settimane inizia a diventare qualcosa di concreto. Un impegno affrontato con costanza porta risultati incoraggianti e vi permette di guardare al futuro con maggiore fiducia. In famiglia o con il partner sarà importante condividere un progetto o un’idea che vi sta a cuore. Una piccola soddisfazione personale renderà la giornata ancora più positiva.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, il desiderio di mettervi alla prova vi accompagna fin dal mattino. Una proposta insolita o una nuova conoscenza potrebbero aprire prospettive interessanti, soprattutto se saprete uscire dalle abitudini. Sul lavoro non sottovalutate un consiglio ricevuto quasi per caso. In amore il dialogo è la chiave per trasformare una semplice simpatia in qualcosa di più coinvolgente.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
oroscopo paolo fox oggi
AGF
CANCRO

Cari Cancro, riuscite a dare il giusto peso alle cose, evitando di lasciarvi trascinare dalle emozioni del momento. Una situazione rimasta in sospeso trova finalmente una soluzione e vi permette di recuperare tranquillità. Nei rapporti affettivi sarà una giornata favorevole per rafforzare la fiducia reciproca. Concedetevi anche qualche momento dedicato solo a voi stessi.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 26 luglio 2026), l’entusiasmo torna protagonista e vi spinge a guardare oltre gli ostacoli. Una questione lavorativa potrebbe evolvere più rapidamente del previsto grazie alla vostra capacità di prendere decisioni con sicurezza. In amore cercate di ascoltare prima di rispondere: una maggiore disponibilità renderà il rapporto ancora più solido. La serata porta un piacevole clima di leggerezza.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, ci sono occasioni che si riconoscono solo osservando con attenzione i dettagli, e oggi sarà proprio questa la vostra forza. Un cambiamento organizzativo si rivela utile e vi permette di lavorare con maggiore serenità. In campo sentimentale lasciate spazio all’imprevisto: non tutto deve seguire i piani stabiliti. Un incontro potrebbe regalarvi una prospettiva diversa.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ci sono occasioni che si riconoscono solo osservando con attenzione i dettagli, e oggi sarà proprio questa la vostra forza.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 20-26 LUGLIO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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