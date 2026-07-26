Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 26 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 26 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata favorisce chi ha voglia di ricominciare senza portarsi dietro vecchi pesi. Un dialogo chiarisce un malinteso e restituisce armonia a un rapporto importante. Sul lavoro arriva l’occasione per valorizzare un’idea che finora era rimasta in secondo piano. Le stelle vi invitano a fidarvi di più delle vostre capacità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 26 luglio 2026), la determinazione non vi manca e oggi riuscite a trasformare un’intenzione in un risultato concreto. Un’intuizione si rivela particolarmente preziosa e vi permette di anticipare gli eventi. Nei sentimenti scegliete la sincerità, anche se richiede un piccolo sforzo iniziale. Chi vi è accanto saprà apprezzare la vostra autenticità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’aria di novità che respirate da qualche tempo continua a regalarvi entusiasmo. Una proposta o un invito potrebbero portarvi a conoscere persone con interessi simili ai vostri. Sul lavoro conviene restare aperti alle collaborazioni. In amore ritrovate il piacere di vivere tutto con leggerezza, senza rinunciare alla profondità dei sentimenti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la pazienza dimostrata negli ultimi tempi comincia a essere ripagata. Un obiettivo che sembrava lontano appare finalmente più vicino e questo vi restituisce motivazione. Nei rapporti personali sarà importante dedicare tempo alle persone che hanno creduto in voi anche nei momenti più complessi. La costanza continua a essere il vostro punto di forza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 26 luglio 2026), le idee si susseguono con rapidità e una di queste potrebbe trovare il consenso di chi vi circonda. È una giornata favorevole per proporre un progetto o dare una svolta a un’iniziativa rimasta ferma. In amore lasciate che le emozioni seguano il loro corso senza cercare spiegazioni per ogni cosa. La spontaneità sarà la vostra migliore alleata.

PESCI

Cari Pesci, una sensazione positiva vi accompagna fin dalle prime ore e vi aiuta ad affrontare la giornata con maggiore fiducia. Un piccolo gesto ricevuto da una persona cara vi farà capire quanto siete apprezzati. Sul lavoro arrivano segnali incoraggianti, mentre in amore sarà il momento ideale per rafforzare un legame o aprirsi a un nuovo incontro con serenità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: una sensazione positiva vi accompagna fin dalle prime ore e vi aiuta ad affrontare la giornata con maggiore fiducia.