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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 3 agosto 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 3 agosto 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 3 agosto 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la vostra energia nel corso della settimana che è appena iniziata sarà letteralmente esplosiva grazie al favore del Sole. Capitolo lavoro: in queste ore di inizio agosto avete una marcia in più, ideale per chi deve gestire attività autonome. Date spazio alla passione che non vi manca affatto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 3 agosto 2026), da qualche giorno state accusando una leggera stanchezza sia fisica sia psicologica. Troppe responsabilità familiari? Forse. Rallentate. Capitolo lavoro: evitate le polemiche con soci e collaboratori. Non è proprio il momento giusto.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle nel corso di queste ore di inizio agosto vi regalano una settimana brillante, piena di inviti e occasioni di svago. La vostra vita sociale è al top. Per quanto riguarda il lavoro, sono favoriti i contatti e i viaggi d’affari.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
oroscopo paolo fox oggi
AGF
CANCRO

Cari Cancro, il cielo di questo mese di agosto (2026) vi invita a concentrarvi sulla vostra stabilità economica. Questo è un ottimo momento per pianificare investimenti o per raccogliere i frutti di un lavoro svolto nei mesi scorsi.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 3 agosto 2026), siete i sovrani indiscussi del cielo estivo. In amore, durante questo mese, non avete rivali: i single faranno strage di cuori. Coraggio! Buttatevi in nuove avventure.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, queste giornate di inizio agosto 2026 richiedono prudenza e una buona dose di relax. Avete bisogno di ricaricare le batterie in vista del vostro prossimo compleanno. Concedetevi del tempo per voi stessi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: siete i sovrani indiscussi del cielo estivo.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 27 LUGLIO-2 AGOSTO
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
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