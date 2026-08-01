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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 2 agosto 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 2 agosto 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 2 agosto 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, il Sole in ottimo aspetto vi sta regalando un weekend particolarmente ruggente. Capitolo lavoro: la stanchezza accumulata prima del fine settimana ora svanisce completamente, lasciando spazio a una grande voglia di divertimento. Concedetevi qualche vizio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 2 agosto 2026), siete reduci da alcune giornate piuttosto faticose a causa di alcune quadrature astrali che hanno testato i vostri nervi in diversi ambiti. Consiglio caldamente di rallentare i ritmi. Calma.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, le stelle di questa domenica 2 agosto sono dalla vostra parte e vi donano una parlantina e un fascino davvero irresistibili. Un’amicizia recente potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

CANCRO

Cari Cancro, nonostante il Sole abbia salutato il vostro segno, Venere continua a proteggervi e a rendervi dolci, sensibili e desiderosi di affetto sincero. Perché non organizzare una cena romantica? Sempre se non l’avete già fatto…

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 2 agosto 2026), il Sole nel corso di queste ore brilla maestoso nel vostro spazio zodiacale. State vivendo un weekend da dominatori assoluti. In amore pretendete il massimo e non vi accontentate mai. Giusto così, almeno per ora.

VERGINE

Cari Vergine, andrebbe fatto un piccolo passo indietro per ricaricare le batterie in vista del vostro prossimo compleanno. Non caricatevi di troppi impegni. Datevi una calmata.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: le stelle di questo fine settimana sono dalla vostra parte.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
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