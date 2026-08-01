Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 1 agosto 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 1 agosto 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il Sole in ottimo aspetto nel corso di questo fine settimana di inizio agosto vi regala ore ruggenti. Per quanto riguarda il lavoro, la stanchezza accumulata nel recente passato svanisce completamente, lasciando spazio a una grande voglia di divertimento.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 1 agosto 2026), siete reduci da giorante piuttosto faticose a causa di alcune quadrature astrali che hanno testato i vostri nervi. Questo fine settimana di inizio agosto 2026 vi consiglia caldamente di rallentare i ritmi.

GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle di questo fine settimana d’agosto sono dalla vostra parte e vi donano una parlantina e un fascino davvero irresistibili agli occhi di tanti. Un’amicizia recente potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Drizzate le antenne.

CANCRO

Cari Cancro, nonostante il Sole abbia salutato il vostro segno, Venere in queste ore d’agosto continua a proteggervi e a rendervi dolci, sensibili e desiderosi di affetto sincero. Questo weekend (1-2 agosto) è perfetto per organizzare una cena romantica.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 1 agosto 2026), il Sole brilla maestoso nel vostro spazio zodiacale, regalandovi un weekend da dominatori assoluti del cielo stellato. In amore pretendete il massimo e non vi accontentate.

VERGINE

Cari Vergine, queste due giornate di inizio agosto vi chiedono di fare un piccolo passo indietro e di ricaricare le batterie in vista del vostro prossimo compleanno. Non caricatevi di troppi impegni. Fate un passo alla volta.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: le stelle sono dalla vostra parte. Avete un fascino davvero irresistibili.