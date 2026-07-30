Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 30 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 30 luglio2026:

Ariete

Cari Ariete, il cielo vi invita a rallentare per osservare meglio ciò che avete davanti. Una situazione che sembrava sfuggirvi di mano torna sotto controllo grazie a un’intuizione improvvisa. In amore non servono grandi dichiarazioni: sarà la serenità con cui vi avvicinate all’altro a fare la differenza.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la giornata ha il sapore delle conferme. Un impegno portato avanti con pazienza comincia a dare i primi frutti e vi restituisce fiducia. Nei rapporti affettivi sentite il bisogno di costruire qualcosa che duri nel tempo, senza lasciarvi distrarre da ciò che è superficiale.

Gemelli

Cari Gemelli, le stelle muovono l’aria intorno a voi e portano incontri, notizie e cambi di programma. Accogliete ciò che arriva con curiosità, perché proprio una deviazione dal percorso abituale potrebbe rivelarsi la scelta migliore. In amore il cuore torna leggero e pronto a lasciarsi stupire.

Cancro

Cari Cancro, la Luna accende il desiderio di proteggere ciò che avete di più caro, ma vi ricorda anche che ogni tanto è giusto pensare a voi stessi. Una questione familiare trova un punto d’incontro e vi permette di respirare un clima più sereno. In serata concedetevi un momento di tranquillità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 30 luglio 2026), ci sono giornate in cui il destino si manifesta attraverso piccoli dettagli, e questa è una di quelle. Un complimento, una telefonata o una proposta inattesa potrebbero cambiare il vostro umore. Nei sentimenti ritrovate il piacere della spontaneità, senza bisogno di dimostrare sempre qualcosa.

Vergine

Cari Vergine, state imparando a fidarvi di più del corso naturale degli eventi. Un cambiamento che all’inizio vi aveva lasciato perplessi si rivela utile e persino vantaggioso. In amore lasciate che sia il tempo a consolidare ciò che state costruendo, senza rincorrere certezze immediate.

Bilancia

Cari Bilancia, l’armonia torna protagonista e vi aiuta a recuperare un dialogo che negli ultimi giorni era diventato più complicato. Sul lavoro una collaborazione prende una piega interessante e apre prospettive da non sottovalutare. Il cuore ritrova equilibrio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le vostre intuizioni sono limpide come un cielo dopo la pioggia. Saprete riconoscere una buona occasione senza farvi confondere dalle apparenze. In amore una scelta fatta con sincerità rafforza un legame e vi libera da un dubbio che vi accompagnava da tempo.

Sagittario

Cari Sagittario, avete bisogno di orizzonti nuovi e le stelle sembrano assecondare questo desiderio. Un’idea nata quasi per gioco potrebbe trasformarsi in qualcosa di concreto nelle prossime settimane. In campo sentimentale il vostro entusiasmo è contagioso e rende ogni incontro più vivo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, procedete senza fare rumore, ma con una determinazione che pochi riescono a eguagliare. Una questione pratica si risolve più facilmente del previsto e vi permette di dedicarvi a nuovi obiettivi. Nei sentimenti scoprite che la fiducia cresce attraverso le piccole attenzioni quotidiane.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 30 luglio 2026), una ventata di novità attraversa la vostra giornata. Potreste conoscere una persona fuori dagli schemi oppure trovare un’idea capace di dare nuova energia ai vostri progetti. In amore lasciate spazio all’imprevedibile: spesso è proprio lì che si nascondono le emozioni più belle.

Pesci

Cari Pesci, le stelle vi regalano uno sguardo più sereno sul futuro. Un pensiero che vi aveva accompagnato per giorni perde finalmente peso e lascia spazio a una nuova speranza. In amore ascoltate il linguaggio dei gesti: oggi racconteranno molto più delle parole.