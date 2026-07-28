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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 29 luglio 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 29 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 29 luglio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, c’è qualche pensiero che vi tormenta ormai da qualche giorno. Di recente ci sono state delle problematiche importanti. Giove e Saturno sono in ottimo aspetto: molte asperità del periodo saranno presto risolte con brillantezza. Attenzione ai rapporti personali.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 29 luglio 2026), potete contare su una Luna favorevole, davvero di buon auspicio. Venere è dalla vostra parte. Vi state dedicando di più ai sentimenti: c’è un desiderio di riscatto personale.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, non avete voglia di perdere tempo in inutili elucubrazioni d’amore. Il consiglio è di dedicarsi al lavoro. Le giornate di fine mese saranno interessanti sotto questo punto di vista. Per il resto serve pazienza.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna non rappresenta un blocco per molti di voi. Non bisogna pensare che questa sia una giornata priva di risultati. Il limite riguarda piuttosto la mancanza di empatia. Attenzione ai seccatori. Conviene evitare discussioni inutili.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 29 luglio 2026), guardate al futuro con ottimismo, anche se di recente non sono mancati attacchi o problemi personali.

VERGINE

Cari Vergine, durante questa settimana di fine luglio avete uno sprint in più. Nei mesi scorsi ci sono state tensioni sul lavoro; c’è perfino chi ha cambiato gruppo, programma o azienda e, nei casi più complessi, ha avviato un confronto con il proprio ambiente lavorativo perché ritiene che certe scelte non siano state corrette.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: avete uno sprint in più.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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