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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 28 luglio 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 28 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 28 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso di queste ore di fine luglio avete una grande forza. Quello che state vivendo è un periodo ricco di risorse, la seconda parte dell’anno sarà importante. Giove è tornato favorevole. Cercate di tenervi lontani dalle polemiche: magari non sarete voi ad alimentarle, ma qualcuno sembra deciso a provocarvi in maniera insistente.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 28 luglio 2026), buona intuizione in arrivo per molti di voi: la Luna nel segno rappresenta un ottimo indizio. Fate attenzione a non esagerare. Quelle di domani e giovedì saranno giornate in cui dovrete affrontare qualche questione delicata.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, non è un periodo di complicazioni, ma di ricerca di soluzioni importanti. Il campo sentimentale non è privo di piccole provocazioni, soprattutto se trascorrete troppo tempo lontano dal partner. Avete dovuto mettere mano al portafogli e questo vi ha innervosito e non poco.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna nel segno nel corso di queste ore rappresenta un ottimo indizio. È un periodo favorevole per mettersi in gioco anche in amore. Il mese di agosto sarà un mese con Venere nuovamente in posizione delicata e porterà scelte importanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 28 luglio 2026), durante la settimana avrete la Luna nel vostro segno, in particolare tra domani e giovedì. In arrivo tensione, ma anche quel desiderio di cambiamento: la voglia di rimettere tutto in gioco è molto presente.

PESCI

Cari Pesci, se ci sono divergenze con il partner o problematiche da affrontare, conviene non mettere tutto in discussione adesso, visto che Venere tra qualche giorno non sarà più opposta. Avete buone stelle per quanto riguarda il lavoro.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: periodo favorevole per mettersi in gioco anche in amore.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 27 LUGLIO-2 AGOSTO
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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