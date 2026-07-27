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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 28 luglio 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 28 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 28 luglio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nel corso di queste ore di fine luglio c’è qualche pensiero che vi tormenta. È probabile che dal 13 luglio ci siano state delle problematiche. Ricordo che Giove e Saturno sono in ottimo aspetto: molte asperità del periodo saranno presto risolte. Attenzione ai rapporti personali.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 28 luglio 2026), potete contare su una Luna favorevole, davvero di buon auspicio. Anche Venere è dalla vostra parte. Vi state dedicando di più ai sentimenti: c’è un desiderio di riscatto personale che merita spazio. La fine del mese è significativa per discutere questioni economiche.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, non avete voglia di perdere tempo in inutili elucubrazioni d’amore. Lo conferma Venere dissonante, che suggerisce di dedicarvi maggiormente al lavoro. Le giornate di fine mese saranno interessanti sotto questo punto di vista. Per il resto serve pazienza.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna non rappresenta un blocco. Non bisogna pensare che questa sia una giornata priva di risultati. Il limite riguarda piuttosto la mancanza di empatia. Attenzione ai seccatori: per un paio di giorni conviene evitare discussioni inutili.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 28 luglio 2026), guardate al futuro con ottimismo, anche se di recente non sono mancati attacchi o problemi personali. Ogni cura e ogni attenzione verso il vostro benessere danno un contributo positivo.

VERGINE

Cari Vergine, avete uno sprint in più. Nei mesi scorsi ci sono state tensioni sul lavoro; c’è perfino chi ha cambiato gruppo, programma o azienda e, nei casi più complessi, ha avviato un confronto con il proprio ambiente lavorativo perché ritiene che certe scelte non siano state corrette.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: avete uno sprint in più.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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