Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 28 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 28 luglio2026:

Ariete

Cari Ariete, non tutte le giornate chiedono di correre. Oggi il cielo vi suggerisce di osservare meglio ciò che accade intorno, perché una piccola coincidenza potrebbe indicarvi una strada che finora avevate trascurato. Sul lavoro recuperate fiducia, mentre in amore è il momento giusto per fare pace con il passato e guardare avanti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la tranquillità torna lentamente a fare parte delle vostre giornate. Qualcuno potrebbe cercare il vostro consiglio o affidarvi una responsabilità importante, segno che la stima nei vostri confronti è cresciuta. Nei sentimenti ritrovate il piacere delle cose semplici e dei gesti che parlano senza bisogno di grandi promesse.

Gemelli

Cari Gemelli, il cielo porta movimento e vi invita ad accogliere ciò che esce dagli schemi. Una notizia inattesa può cambiare il programma della giornata in meglio, mentre un incontro casuale potrebbe avere un seguito nei prossimi giorni. In amore lasciate spazio alla curiosità: il destino ama sorprendervi.

Cancro

Cari Cancro, state imparando a non farvi condizionare troppo dall’umore degli altri, ed è una conquista importante. Una situazione familiare torna finalmente più serena e vi permette di dedicarvi con maggiore concentrazione ai vostri progetti. In amore una parola detta con sincerità vale più di qualsiasi regalo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 28 luglio 2026), la vostra luce oggi non ha bisogno di essere esibita, perché saranno gli altri ad accorgersi della vostra presenza. Sul lavoro qualcuno potrebbe riconoscere il valore di un’idea che avevate proposto tempo fa. Nei sentimenti lasciate cadere un po’ di orgoglio: farà bene a entrambi.

Vergine

Cari Vergine, la giornata scorre con un ritmo piacevole e vi offre l’occasione di sistemare una questione rimasta aperta. Non abbiate paura di modificare un programma se vi rendete conto che non vi rappresenta più. In amore il dialogo ritrova naturalezza e rende tutto più semplice.

Bilancia

Cari Bilancia, una persona che non sentivate da tempo potrebbe tornare a farsi viva oppure regalarvi una notizia gradita. Le stelle favoriscono i rapporti sinceri e aiutano a ricucire qualche distanza. Anche sul lavoro respirate un clima più disteso e collaborativo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ci sono decisioni che maturano lentamente, e oggi capirete di essere finalmente pronti a prenderne una. Non lasciatevi frenare da chi vede solo i rischi: voi sapete anche riconoscere le opportunità. In amore cresce il desiderio di costruire qualcosa che abbia radici profonde.

Sagittario

Cari Sagittario, la voglia di esplorare nuovi orizzonti torna protagonista. Potrebbe nascere l’idea di un viaggio, di un cambiamento o semplicemente di una nuova esperienza capace di rompere la routine. Nei sentimenti il vostro entusiasmo contagia chi vi sta vicino.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, ogni giorno aggiunge un tassello al percorso che avete scelto, e oggi ne avrete una conferma concreta. Una questione pratica si risolve con meno fatica del previsto e questo vi permette di guardare avanti con maggiore tranquillità. In amore ritrovate il piacere della complicità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 28 luglio 2026), le stelle vi invitano a seguire un’intuizione che continua a tornare nei vostri pensieri. Forse è arrivato il momento di darle spazio invece di rimandare ancora. Una nuova conoscenza o una collaborazione possono aprire prospettive interessanti. In amore sorprendere sarà più efficace che convincere.

Pesci

Cari Pesci, l’atmosfera della giornata vi aiuta a recuperare fiducia nelle vostre capacità. Un piccolo segnale vi farà capire che siete sulla strada giusta, anche se il traguardo non è ancora vicino. Nei rapporti affettivi scegliete la semplicità: sarà il modo migliore per sentirvi davvero compresi.