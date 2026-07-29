Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 30 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 30 luglio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, dovete evitare di accendere il fiammifero vicino alla benzina: qualche tensione può nascere facilmente. Le ultime settimane hanno lasciato qualche pensiero in sospeso. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo continua a proteggere il settore pratico.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 30 luglio 2026), tornate a dare importanza ai sentimenti e questa è una bella notizia, soprattutto perché spesso il lavoro rischia di rubare tutta la scena. Le questioni economiche richiedono attenzione. Alcuni problemi recenti possono essere sistemati con calma e concretezza.

GEMELLI

Cari Gemelli, c’è poca voglia di entrare nei labirinti di un sentimento incompreso: troppe domande, troppe spiegazioni, troppe analisi degne di un investigatore privato. Per quanto riguarda il lavoro, avete voglia di muovervi, ottenere risultati e dimostrare quanto valete.

CANCRO

Cari Cancro, molti di voi potrebbero avere la sensazione di avere un radar speciale per captare ogni sfumatura… anche quelle che forse sarebbe meglio lasciare passare. Lavoro? Arrivano giornate utili per iniziare a studiare nuove strategie, soprattutto se a giugno avete lasciato un percorso o c’è l’intenzione di avviare un nuovo programma.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 30 luglio 2026), tornate a guardare avanti con maggiore sicurezza. Vi siete sentiti poco considerati o messi alla prova, ora arriva il desiderio di vivere rapporti più veri. Per quanto riguarda il lavoro, questa settimana favorisce idee, cambiamenti e nuove strategie.

VERGINE

Cari Vergine, la vita non è solo una lista di cose da sistemare con il segno di spunta accanto. Per quanto riguarda il lavoro, dopo alcune tensioni arriva una fase più gestibile.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: tornate a guardare avanti con maggiore sicurezza.