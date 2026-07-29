Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 29 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 29 luglio2026:

Ariete

Cari Ariete, le stelle vi suggeriscono di osservare con attenzione ciò che cambia intorno a voi. Una porta che sembrava chiusa potrebbe socchiudersi senza preavviso, ma servirà prontezza per cogliere l’occasione. In amore il cielo favorisce chi sceglie di parlare con il cuore, senza orgoglio.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, una giornata che invita a rallentare per apprezzare ciò che avete conquistato. Un progetto nato quasi in sordina comincia a dare segnali incoraggianti e vi restituisce fiducia. Nei sentimenti riscoprite il valore della complicità e delle piccole abitudini condivise.

Gemelli

Cari Gemelli, il vento cambia direzione e vi porta incontri, idee e curiosità. Potreste ricevere una proposta insolita o una notizia che rompe piacevolmente la routine. In amore lasciate spazio alla spontaneità: le emozioni più sincere arrivano quando smettete di cercarle.

Cancro

Cari Cancro, la Luna rende il vostro sguardo più lucido e vi aiuta a capire quali rapporti meritano davvero il vostro tempo. Una questione familiare si alleggerisce e vi permette di affrontare il resto della giornata con maggiore serenità. Chi è solo potrebbe sentirsi pronto ad aprire una nuova pagina.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 29 luglio 2026), il vostro entusiasmo torna a illuminare l’ambiente che vi circonda. Un riconoscimento, anche piccolo, vi farà capire che il lavoro svolto nelle ultime settimane non è passato inosservato. Nei sentimenti un gesto inatteso vale più di molte parole.

Vergine

Cari Vergine, le stelle vi invitano ad accettare un cambiamento che inizialmente vi aveva lasciato perplessi. Proprio ciò che sembrava complicato finirà per semplificarvi il cammino. In amore abbassate le difese e lasciate che le emozioni trovino il loro spazio.

Bilancia

Cari Bilancia, una giornata favorevole ai rapporti umani e alle collaborazioni. Qualcuno potrebbe cercare il vostro punto di vista perché riconosce il vostro equilibrio. In campo affettivo torna il desiderio di costruire momenti sereni, senza inutili tensioni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’intuito sarà la bussola della giornata. Una scelta che rimandavate da tempo diventa improvvisamente più semplice e vi restituisce una piacevole sensazione di libertà. In amore il cielo premia chi ha il coraggio di mostrarsi autentico.

Sagittario

Cari Sagittario, sentite crescere il desiderio di uscire dagli schemi e di guardare oltre l’orizzonte abituale. Un invito o una proposta possono trasformarsi in un’esperienza da ricordare. Nei sentimenti il sorriso sarà il vostro miglior alleato.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il vostro cammino procede con passo costante e oggi ne avrete una conferma concreta. Una questione pratica si sistema quasi da sola, lasciandovi più tempo per ciò che conta davvero. In amore ritrovate una serenità che rende tutto più semplice.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 29 luglio 2026), le idee più originali prendono forma proprio quando smettete di inseguire la perfezione. Una persona potrebbe sorprendervi con una proposta inattesa o con un gesto di fiducia. Nei rapporti affettivi lasciate spazio alla leggerezza.

Pesci

Cari Pesci, la giornata ha il sapore delle piccole scoperte. Un dettaglio che ieri sembrava insignificante oggi assume un significato diverso e vi aiuta a guardare avanti con maggiore ottimismo. In amore ascoltate il vostro istinto: raramente vi conduce nella direzione sbagliata.