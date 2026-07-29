Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 29 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 29 luglio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, c’è qualche pensiero di troppo che da qualche giorno vi tormenta. Nei giorni scorsi ci sono state delle problematiche… Giove e Saturno sono in ottimo aspetto: molte asperità del periodo saranno presto saranno risolte.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 29 luglio 2026), potete contare su una Luna favorevole, davvero di buon auspicio. Anche Venere è dalla vostra parte. Vi state dedicando di più ai sentimenti. La fine del mese sarà significativa.

GEMELLI

Cari Gemelli, non avete voglia di perdere tempo in inutili ragionamenti. Lo conferma Venere dissonante: dedicatevi maggiormente al lavoro, alle cose pratiche. Le giornate di fine mese che state vivendo saranno interessanti sotto questo punto di vista.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna non rappresenta un blocco: non bisogna pensare che questa sia una giornata priva di risultati. Il limite riguarda piuttosto la mancanza di empatia. Prestate attenzione ai seccatori.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 29 luglio 2026), guardate al futuro con ottimismo e fiducia, anche se di recente non sono mancati attacchi o problemi personali. Il vento sta girando: ci siete quasi.

VERGINE

Cari Vergine, nel corso di queste ore di fine mese avete uno sprint in più. Nei mesi scorsi ci sono state tensioni sul lavoro; c’è perfino chi ha cambiato…

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: avete uno sprint in più.