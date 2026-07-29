Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 30 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 30 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, fase più interessante per i sentimenti. Dopo qualche situazione rimasta in sospeso, ecco una maggiore voglia di leggerezza e di rapporti più belli. Per quanto riguarda il lavoro, Giove favorevole sostiene crescita e recupero.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 30 luglio 2026), settimana intensa e ricca di intuizioni. Avete la capacità di capire molto anche senza concedere o ricevere troppe spiegazioni. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione. Se ci sono trattative, accordi o situazioni da definire, sarà importante muoversi con calma e strategia.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di libertà, movimento e nuove emozioni. Attenzione però a non sparire del tutto quando qualcuno desidera sentirvi più vicini. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo favorisce soluzioni e recuperi importanti. Giove e Saturno sostengono i progetti e aiutano a sbloccare situazioni ferme da tempo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, fase importante per i sentimenti. Attenzione solo alla tendenza a mettere tutto sotto esame: l’amore non è un bilancio aziendale. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano segnali di ripartenza. Idee, progetti e responsabilità tornano protagonisti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 30 luglio 2026), settimana con un forte desiderio di cambiamento. Avete voglia di rapporti più liberi, autentici e capaci di stimolare la vostra curiosità. Per quanto riguarda il lavoro, la voglia di rinnovare cresce e può portarvi a valutare nuove possibilità.

PESCI

Cari Pesci, serve ancora un po’ di pazienza in amore. Alcune emozioni nate nelle settimane passate hanno bisogno di tempo per trovare il giusto equilibrio. Per quanto riguarda il lavoro, risposte, contatti e nuove opportunità possono muovere situazioni che sembravano ferme.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: avete voglia di libertà, movimento e nuove emozioni.