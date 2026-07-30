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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 30 luglio 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 30 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 30 luglio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, qualche tensione può nascere facilmente nel corso di questa giornata di fine luglio. Le ultime settimane hanno lasciato qualche pensiero in sospeso. Capitolo lavoro: il cielo continua a proteggere il settore pratico.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 30 luglio 2026), tornate a dare importanza ai sentimenti e questa è una bella notizia, soprattutto perché spesso il lavoro rischia di rubare tutta la scena. Le questioni economiche richiedono attenzione. Alcuni problemi recenti possono essere sistemati con calma e concretezza. Fate un passo alla volta.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso di queste ore di fine mese c’è poca voglia di entrare nei labirinti di un sentimento incompreso: troppe domande, troppe spiegazioni, troppe analisi degne di un investigatore privato. Capitolo lavoro: avete voglia di muovervi, ottenere risultati e dimostrare quanto valete.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
oroscopo paolo fox oggi
AGF
CANCRO

Cari Cancro, molti di voi potrebbero avere la sensazione di avere un radar speciale per captare ogni sfumatura… anche quelle che forse sarebbe meglio lasciare passare. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano giornate utili per iniziare a studiare nuove strategie.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 30 luglio 2026), tornate a guardare avanti con maggiore sicurezza. Arriva il desiderio di vivere rapporti più veri. Capitolo lavoro: questa settimana favorisce idee, cambiamenti e nuove strategie.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, la vita non è solo una lista di cose da sistemare… Date spazio all’amore. Per quanto riguarda il lavoro, dopo alcune tensioni arriva una fase più gestibile.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 30 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: tornate a guardare avanti con maggiore sicurezza.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 27 LUGLIO-2 AGOSTO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
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